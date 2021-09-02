Свершилось, господа! Первый трейлер «Колеса времени» от Amazon

Amazon наконец-то представил первый трейлер «Колеса времени» (в оригинале The Wheel of Time) по мотивам знаменитой саги Роберта Джордана.
Сериал расскажет о путешествии героев в поисках Возрожденного дракона, чтобы объединить народы и дать отпор владыке тьмы.
Шоураннером выступает Рейф Джадкинс, работавший над «Агентами Щ.И.Т.“», а сценарии написали Дэйв Хилл («Игра престолов»), Майк и Пол Кларксоны («Темные начала») и другие.
Главные роли исполнят Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джоша Страдовски («Просто друзья»), Маркус Рутерфорд («Подчиняйся») и не только.
Первый сезон «Колесо времени» выйдет 19 ноября. Вместе с этим уже стартовали съемки второго сезона.
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Начались съёмки второго сезона «Колеса Времени»
Первый должен стартовать осенью 2021-го.
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