Свершилось, господа! Первый трейлер «Колеса времени» от Amazon

Amazon наконец-то представил первый трейлер «Колеса времени» (в оригинале The Wheel of Time) по мотивам знаменитой саги Роберта Джордана.

Сериал расскажет о путешествии героев в поисках Возрожденного дракона, чтобы объединить народы и дать отпор владыке тьмы.

Шоураннером выступает Рейф Джадкинс, работавший над «Агентами Щ.И.Т.“», а сценарии написали Дэйв Хилл («Игра престолов»), Майк и Пол Кларксоны («Темные начала») и другие.

Главные роли исполнят Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джоша Страдовски («Просто друзья»), Маркус Рутерфорд («Подчиняйся») и не только.

Первый сезон «Колесо времени» выйдет 19 ноября. Вместе с этим уже стартовали съемки второго сезона.