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    Новости

    Начались съёмки второго сезона «Колеса Времени»

    20 июля 2021
    20.07.2021
    4171
    1 минута на чтение
    Начались съёмки второго сезона «Колеса времени»

    Amazon объявил о начале съёмок второго сезона «Колеса Времени» — экранизации одноимённого фэнтезийного цикла Роберта Джордана. При этом сервис даже не показал полноценный трейлер первого сезона! По всей видимости, авторы решили не распускать съёмочную группу и сразу начать работу над продолжением.

    Режиссёром эпизода указан Томас Нэппер («Батист», «Мир в огне», «Челюсть»).

    Сага рассказывает о путешествии нескольких героев, судьба которых оказывается связана с загадочным Возрождённым драконом, что способен как уничтожить мир, так и спасти его. Команду ведёт Морейн из ордена Айз Седай.

    Шораннером выступает Рейф Джадкинс («Агенты „Щ.И.Т.“»), сценарии написали Дэйв Хилл («Игра престолов»), Аманда Кейт Шуман («Черный список»), Майк и Пол Кларксоны («Тёмные начала», «Поток»), Жюстин Юэль Гилмер ( «Сотня») и Селин Сонг (театральный драматург). Команду консультирует писатель Брендон Сандерсон, который закончил последние три книги цикла. Роль Морейн играет Розамунд Пайк.

    Сейчас в России «Азбука» переиздаёт эту фэнтези-эпопею — в печать уходит шестой том цикла.

    Ранее в сети появились новости о запуске в работу трилогии приквелов по «Колесу Времени». В них хотят показать «футуристическую утопию».

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     Дмитрий Злотницкий |  25.02.2020

    В России наконец полностью издадут «Колесо Времени» — одну из самых масштабных фэнтези-эпопей, и уже кипят съёмки экранизации от Amazon. Поясняем, почему эта старомодная серия и сегодня заслуживает внимания.

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