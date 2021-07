Начались съёмки второго сезона «Колеса времени»

Amazon объявил о начале съёмок второго сезона «Колеса Времени» — экранизации одноимённого фэнтезийного цикла Роберта Джордана. При этом сервис даже не показал полноценный трейлер первого сезона! По всей видимости, авторы решили не распускать съёмочную группу и сразу начать работу над продолжением.

Режиссёром эпизода указан Томас Нэппер («Батист», «Мир в огне», «Челюсть»).

And the wheel keeps weaving… Filming for Season 2 of our series kicks off today! #TheWheelofTime pic.twitter.com/Dpj26qabMW

