Начались съёмки второго сезона «Колеса времени»

Amazon объявил о начале съёмок второго сезона «Колеса Времени» — экранизации одноимённого фэнтезийного цикла Роберта Джордана. При этом сервис даже не показал полноценный трейлер первого сезона! По всей видимости, авторы решили не распускать съёмочную группу и сразу начать работу над продолжением.

Режиссёром эпизода указан Томас Нэппер («Батист», «Мир в огне», «Челюсть»).

And the wheel keeps weaving… Filming for Season 2 of our series kicks off today! #TheWheelofTime pic.twitter.com/Dpj26qabMW — The Wheel Of Time (@TheWheelOfTime) July 19, 2021

Сага рассказывает о путешествии нескольких героев, судьба которых оказывается связана с загадочным Возрождённым драконом, что способен как уничтожить мир, так и спасти его. Команду ведёт Морейн из ордена Айз Седай.

Шораннером выступает Рейф Джадкинс («Агенты „Щ.И.Т.“»), сценарии написали Дэйв Хилл («Игра престолов»), Аманда Кейт Шуман («Черный список»), Майк и Пол Кларксоны («Тёмные начала», «Поток»), Жюстин Юэль Гилмер ( «Сотня») и Селин Сонг (театральный драматург). Команду консультирует писатель Брендон Сандерсон, который закончил последние три книги цикла. Роль Морейн играет Розамунд Пайк.

Сейчас в России «Азбука» переиздаёт эту фэнтези-эпопею — в печать уходит шестой том цикла.

Ранее в сети появились новости о запуске в работу трилогии приквелов по «Колесу Времени». В них хотят показать «футуристическую утопию».