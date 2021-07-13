В работу запущены фильмы-приквелы по «Колесу времени»

Мы часто пишем небольшие новости по грядущему сериалу Amazon «Колесо времени» — масштабной экранизации одноимённого фэнтези-эпика Роберта Джордана. По последним данным, адаптация должна стартовать на Prime Video до 2021 года.

Но оказывается, что в кулуарах готовится ещё один проект по вселенной фантаста. Знакомьтесь, «Эпоха легенд»! Так называются запланированные три фильма, над которыми работают продюсеры Рик Селвадж и Ларри Мондрагон совместно с Тедом Филдом и Джастином Смитом из Radar Pictures.

Стоит добавить, что у первых двоих в портфолио числится только короткометражный фильм «Зимний дракон» — снятый и показанный посреди ночи приквел «Колеса времени» с малоизвестными актёрами для кабельного канала FXX в 2015-м. Тогда студия хотела сохранить права, а для этого нужно было по условиям договора хоть что-то да отснять. И формально требования были соблюдены. В итоге, после разбирательств с вдовой Джордана Хэрриет Макдугал права перешли к Amazon, которая и занимается съёмками. Тед Филд, более опытный продюсер («Последний самурай», «Джумнджи», «Куда приводят мечты»), тоже числится продюсером «Зимнего дракона».

Так вот, вернёмся к трилогии. Согласно синопсису, действие «Эпохи легенд» развернётся за тысячелетия до действия саги. Трилогия покажет «футуристическую утопию», которую поддерживает Единая Сила. Когда некое зло вырывается на свободу, то оно подчиняет себе мир, сводит с ума всех адептов этой Единой Силы и уничтожает почти всю планету. И только группка женщин из Белой Башни становится надеждой человечества.

Для проекта уже подыскали сценариста. Им стал Зак Стенц, автор картин «Люди Икс: Первый класс» и «Тор».

Больше подробностей о трилогии нет — кроме того, что фильмы будут крепко связаны с сериалом Amazon. Но непохоже, чтобы производством картин занимался именно Amazon.

Ждём подробности и выхода сериала!