Рэпер Post Malone выпустит комикс (и потенциально фильм) про бронеавтомобиль против демонов в Средневековье

Рэпер Post Malone и режиссер «Трансформеров» Майкл Бэй объединились с издательством Vault Comics, чтобы создать новую фантастическую вселенную.
Это будет комикс, по духу напоминающий смесь «Безумного Макса: Дорога ярости» и «Зловещих мертвецов».
Действие развернется в средневековой Европе, которую заполонили орды демонов. Единственное, что стоит у них на пути — загадочный бронированный 18-колесный автомобиль, как будто ниспосланный с небес.
Историю напечатают в 2025 году. А параллельно с этим будет идти работа над экранизацией с продюсерской студией Platinum Dunes.
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