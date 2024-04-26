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    Рэпер Post Malone выпустит комикс (и потенциально фильм) про бронеавтомобиль против демонов в Средневековье

    26 апреля 2024
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    26.04.2024
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    Рэпер Post Malone выпустит комикс — про бронеавтомобиль против демонов в средневековье

    Рэпер Post Malone и режиссер «Трансформеров» Майкл Бэй объединились с издательством Vault Comics, чтобы создать новую фантастическую вселенную.

    Это будет комикс, по духу напоминающий смесь «Безумного Макса: Дорога ярости» и «Зловещих мертвецов».

    Действие развернется в средневековой Европе, которую заполонили орды демонов. Единственное, что стоит у них на пути — загадочный бронированный 18-колесный автомобиль, как будто ниспосланный с небес.

    Историю напечатают в 2025 году. А параллельно с этим будет идти работа над экранизацией с продюсерской студией Platinum Dunes.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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