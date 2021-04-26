Алан Тейлор готовит сериал по роману Джима Доджа «Трикстер, Гермес, Джокер»

Алан Тейлор подыскал себе новый проект — режиссёр «Тора 2», «Терминатора: Генезис» и «Игры престолов» закончил фильм по сериале «Клан Сопрано» («Множественные святые Ньюарка» должны выйти в сентябре) и теперь взялся за телеадаптацию романа Джима Доджа «Трикстер, Гермес, Джокер».

Сериалом займётся студия Starlight Media (участвовала в работе над «Мидуэем» и «Безумно богатыми Азиатами»), сценарием займётся авторы текстов для сериалов «Человек в высоком замке» и «Электрические сны Филипа Дика».

«Трикстер, Гермес, Джокер» (в оригинале роман называется Stone Junction) вышла в 1989 году, это третья книга из цикла «AMO» (аббревиатура от «Альянс магов и отщепенцев»), куда входят «Какша» (Fup) и «Не сбавляй оборотов. Не гаси огней» (Not Fade Away). Она рассказывает о мифологической Калифорнии начала 1980-х. Книга охватывает фантастическое детство и юность Дэниела Пирса и заканчивается его битвой с забвением. Вот как звучит русскоязычная аннотация:

Это эпос об отщепенцах современности, о магах новейших времен — о бандитах и мечтателях с большой дороги, о виртуозах вне закона, о престидижитаторах, благородных наркобаронах, картежниках и алхимиках наших дней. Пока читатель предвкушает философско-литературные радости, которые сулит название книги, тысячи специально обученных, невыдуманных и весьма серьезно настроенных представителей сил зла, настойчиво трудятся, создавая и преумножая опасные повороты сюжета, фатальные ситуации и устрашающие эпизоды.

Пока что платформа, для которой разрабатывается сериал, не указывается.

Для Starlight это второй недавний анонс — ранее студия объявила, что займётся адаптацией трилогии в жанре ориентального фэнтези «Опиумная война».