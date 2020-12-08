Starlight экранизирует фэнтези-трилогию Ребекки Куанг «Опиумная война»

Фэнтезийная трилогия Ребекки Куанг «Опиумная война» станет телесериалом. Права на книжный цикл приобрела кинокомпания Starlight Media.

В её портфеле — фильмы «Безумно богатые азиаты» и «Мидуэй». Starlight собирается экранизировать все три романа, а её партнёром выступит компания SA Inc. Продюсером выступает Аллен Фишер из управляющей компании Artists First, сейчас он ищет шоураннера.

«Опиумная война» рассказывает о фэнтезийном мире, напоминающем средневековый Китай. В центре сюжета — девушка Рин, которая против воли семьи сдаёт экзамены в военную академию. Там она учится шаманизму — древнему таинству управления духами. Позже она вступает в отряд шаманов-цыке, которые служат Императрице в войне с чужеземцами. И очень быстро Рин понимает, насколько кошмарна настоящая война, и остановить её можно лишь единственным способом.

Вся трилогия уже вышла на английском языке — заключительный роман увидел свет в конце осени. На русском издательство fanzon выпустило две книги, а третью обещает весной.