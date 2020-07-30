Ребекка Куанг «Республика Дракон»: военное фэнтези в восточном сеттинге

Воительнице и шаманке Рин удалось остановить захватчиков с островов Муген. Но на этом война не завершилась — по крайней мере, для Рин. Девушка уверена, что сейчас её главный враг — могущественная Дацзы, императрица Никана, предавшая собственную страну. Рин принимает предложение наместника провинции Дракон, который готов восстать против императрицы. Но какая роль в новой политической интриге отведена Рин и её выжившим товарищам? И чего на самом деле хотят представители Гесперии — страны с Запада, что наблюдает за войной у соседей?

F. Kuang

The Dragon Republic

Роман

Жанр: ориентальное военное фэнтези

Выход оригинала: 2019

Переводчик: Н. Рокачевская

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2020

Серия: «Fanzon. Наш выбор»

672 стр., 5000 экз.

«Опиумная война», часть 2

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Первая часть «Опиумной войны» вышла на английском в 2018 году и почти сразу оказалась в центре внимания — её выдвинули более чем на десяток фантастических премий (завоевала четыре). Роман получился добротным: автор показала, что умеет придумывать запоминающихся персонажей, работать с историческим материалом, ловко менять тональность и, конечно, же разбивать ожидания и сердца читателей. И хотя первые главы вызывали подозрения, что нам подсунули простенький Young Adult с типичной Мэри Сью, у которой всё-всё получается, к середине книги это впечатление смылось реками крови. От светлой и даже задорной интонации Куанг перешла к мрачной и серьёзной, погрузив героев в отчаяние и безысходность. Такими она оставила их в финале первого тома, и такими мы их видим в начале второго.

«Республика Дракон» посвящена одной военной кампании. Почти в самом начале Рин и её отряд шаманов сталкиваются с флотом Инь Вайшры, наместника провинции Дракон. Вайшра, как и Рин, видит в нынешней императрице предательницу, которая губит Никан. Наместник считает, что страну стоит привести к демократии, а помогут ему в этом как сверхъестественные силы шаманов, так и армия белолицых западных соседей, которые умеют обращаться с аркебузами и дирижаблями. Звучит сомнительно, не так ли?

Сомнения, пожалуй, главный мотив, звучащий в «Республике Дракон». А той ли стороне служат шаманы? Верно ли поступила Рин, обрушив на Муген ярость Феникса? Что, если императрица по-своему права? Куанг не то чтобы глубоко погружается в психологию главной героини, но уделяет её рефлексии достаточно внимания, чтобы в переживания и боль Рин можно было поверить. Порой при чтении захлёстывает такая безнадёжность, что хочется закрыть книгу и прерваться на что-то более позитивное. Война здесь, как и в реальности, подобна несущейся лавине из трупов, которая растёт и растёт, пока не заберёт всех: тех, кто тебе дорог, тех, кого ты ненавидишь, и тех, кого ты никогда не знал.

При этом самое парадоксальное — то, как Куанг смакует описания войны. Она без всякого монтажа, оставляя всё самое страшное в кадре, изображает ужасы сражений, вонь, литры крови, травмы, ожоги и тому подобное — и получаются одни из самых эффектных боевых сцен в современном фэнтези. Судя по всему, здесь сыграли свою роль и юношеский пыл (писательница родилась в 1996 году), и образование китаеведа, и мрачное прошлое семьи — родственники Ребекки пережили японскую оккупацию провинции Хунань.

Если в первой книге Куанг просто делала аллюзии на известные события и конфликты (один из них вынесен в название), то во второй страсть к истории вылилась в реконструкцию знаковой битвы эпохи Троецарствия. Одно из главных сражений «Республики Дракон» как по раскладу сил, так и по некоторым решениям почти в точности повторяет легендарную битву у Красной скалы. Конечно, чтобы получить от книги удовольствие, необязательно быть специалистом по китайской истории — это всё-таки самостоятельный мир со своими допущениями. Однако знание контекста поможет оценить скрупулёзность, с которой писательница подошла к работе над романом, — начать можно, к примеру, с «Битвы у Красной скалы» Джона Ву.

Сеттинг в книге тоже хорошо проработан. Мы ближе знакомимся с гесперианцами и их мировоззрением, чуть-чуть узнаём о прошлом Никана, снова оказываемся в мире богов и даже встречаем степной народ. Куанг продолжает выстраивать мифологию своего мира и впечатляюще изображает магию шаманов — сильнее неё потрясают только те кошмарные последствия, которые обрушиваются на носителей божественных сил. Кто-то может упрекнуть писательницу в эксплуатации узнаваемых образов реального мира — «да, мы поняли, что белые люди во всём виноваты», — но в случае с «Республикой Дракон» эти элементы позволяют писать на художественном языке, понятном во всех странах.

Правда, не обошлось и без огрехов. Некоторым второстепенным персонажам уделено так мало внимания, что они превращаются в функции (таковы, например, почти все шаманы, Венка и наместник Чан Энь). Похоже, задумка была в том, чтобы драматично бросить кое-кого из них в жернова войны, но в итоге сложилось впечатление, что писательница попросту не придумала более интересного развития для героев. Огорчил и один из финальных сюжетных поворотов, предсказуемый где-то с середины книги. Да и метания Рин от одной стороны конфликта к другой несколько утомили, — хотя понятно, что таким образом Куанг раскрывает идею «солдат не может без войны».

Итог: «Республика Дракон» куда взрослее и серьёзнее «Опиумной войны», особенно в том, что касается войны, невинных жертв и искалеченной психики солдат. Добавьте к этому темы лидерства и колониализма, размышления о власти и мощный исторический контекст. С трепетом ждём «Огненного бога» — заключительный том цикла.

О кораблях и музыке В интервью порталу bookdragonism Ребекка Куанг признавалась, что её любимая часть «Республики Дракон» — это «ship porn». Она изучила множество моделей старинных китайских кораблей, от джонок до опиумных лодок контрабандистов, и всё ради того, чтобы «бросить их в хаос битвы». А ещё в этом же интервью писательница прикинула, кому из героев какая музыка нашего мира пришлась бы по душе. Катай слушал бы классику и инди (Old Town Road), а Рин стала бы поклонницей дэт-метала. Нэчжа притворялся бы, будто ему нравится только классика, но на самом деле как минимум десять раз в день включал бы Ариану Гранде. И у Рин, и у Нэчжы в плейлисте можно было бы найти альбом Ланы Дель Рей Ultraviolence.

Воздух над озером внезапно стал ледяным. Поверхность воды обернулась льдом. Паруса «Зимородка» обвисли. Команда ошалело оглядывала палубу. Никто не давай приказа убрать паруса. Никто этого и не делал. — Нет ветра, — пробормотал Катай. — Почему нет ветра? Рин услышала какой-то свист. Перед глазами поплыл туман, а затем раздался крик, который постепенно затихал, пока совсем не оборвался. В воздухе над головой Рин затрещало. На обрыве утёса откуда-то появился адмирал Молкой, скрючившись в гротескной позе сломанной куклы. Зависнув на мгновение, он соскользнул по камню головой в озеро, и на сером остался алый след. — О нет, — выдохнула Рин. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как они с Алтаном освободили из Чулуу-Кориха одного могущественного безумца. Бог ветра Фейлен вернулся.