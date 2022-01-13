Теперь экранизацией подросткового романа «Дети крови и костей» занимается Paramount

Paramount Pictures приобрела права на экранизацию трилогии фэнтезийных романов «Дети крови и костей» за авторством Адейеми Томи.
Изначально адаптация этих книг должна была стать первым проектом Lucasfilm, не связанным с «Звездными войнами» и «Индианой Джонсом».
«Дети крови и костей» повествуют о юной сироте по имени Зели, которая борется со злым королем. Тот совершает зверства против ее народа, практикующего магию.
Первая книга вышла в 2018 году, а ее продолжение — в 2019-м. По слухам, третий роман ждет фанатов в 2023 году.
Сценарий для экранизации напишет сама Адейеми Томи. Также она выступит исполнительным продюсером проекта.
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Кот-император | 08.08.2019
Для студии это будет первый фильм вне франшиз «Индиана Джонса» и «Звёздных войн» со времён покупки Disney.
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