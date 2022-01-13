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    Новости

    Теперь экранизацией подросткового романа «Дети крови и костей» занимается Paramount

    13 января 2022
    13.01.2022
    412
    0 минут на чтение
    Теперь экранизацией подросткового романа «Дети крови и костей» занимается Paramount 1

    Paramount Pictures приобрела права на экранизацию трилогии фэнтезийных романов «Дети крови и костей» за авторством Адейеми Томи.

    Изначально адаптация этих книг должна была стать первым проектом Lucasfilm, не связанным с «Звездными войнами» и «Индианой Джонсом».

    «Дети крови и костей» повествуют о юной сироте по имени Зели, которая борется со злым королем. Тот совершает зверства против ее народа, практикующего магию.

    Первая книга вышла в 2018 году, а ее продолжение — в 2019-м. По слухам, третий роман ждет фанатов в 2023 году.

    Сценарий для экранизации напишет сама Адейеми Томи. Также она выступит исполнительным продюсером проекта.

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     Кот-император |  08.08.2019

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