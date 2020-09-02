The Last of Us 2, Death Stranding и God of War — что купить на распродаже в PS Store

В PS Store началась распродажа «Настоящие фавориты», в рамках которой многие ААА-игры получили солидные скидки — среди них даже недавно вышедшая The Last of Us: Part II. Мы по традиции собрали в одном материале самые заманчивые предложения.
- The Last of Us: Part II — 3799 рублей (было 4499 рублей);
- Red Dead Redemption 2: Special Edition — 1749 рублей (было 4999 рублей);
- Assassin’s Creed Odyssey — 1119 рублей (было 3999 рублей);
- Marvel’s Spider-Man GOTY — 1599 рублей (было 3199 рублей);
- God of War — 1011 рублей (было 1349 рублей);
- Borderlands 3 Super Deluxe Edition — 2949 рублей (было 5899 рублей);
- Dreams — 1949 рублей (было 2599 рублей);
- DOOM + Wolfenstein II — 1119 рублей (было 3199 рублей);
- Days Gone — 1304 рубля (было 4499 рублей);
- Uncharted 4: A Thief’s End — 599 рублей (было 1199 рублей);
- Death Stranding — 1934 рубля (было 4499 рублей);
- Far Cry 5 + Far Cry: New Dawn — 1199 рублей (было 5999 рублей);
- Rise of the Tomb Raider — 937 рублей (было 3749 рублей);
- Code Vein — 1719 рублей (было 3999 рублей);
- BioShock: The Collection — 749 рублей (было 2999 рублей).
Акция завершится 17 сентября.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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