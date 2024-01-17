Трейлер аниме «Мертвые-мертвые демоны»

Вышел полноценный трейлер полнометражного аниме в двух частях «Мертвые-мертвые демоны» (Dead Dead Demon’s Dededededestruction в оригинале) по мотивам одноименной манги Инио Асано.
В центре сюжета будут школьницы, что живут обычную жизнь в Токио, над которым уже несколько лет парят огромные инопланетные корабли.
За постановку отвечает Томоюки Курокава, работавший над «Связью сердец» и «Фантомом: Реквием по Призраку». Сценарий написала Рэйко Ёсида, приложившая руку к «Форме голоса» и «Вайолет Эвергарден». Дизайном персонажей занимается Ито Нобутакэ («Сказ о четырех с половиной татами»).
Первая часть выйдет в Японии 22 марта, а вторая — 19 апреля.
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Редактор
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