Трейлер картины «Кэтрин, которую называют Птичка» — о дочери жадного лорда

Смотрим первый трейлер (или скорее отрывок) из будущего фильма «Кэтрин, которую называют Птичка» (Catherine Called Birdy) по одноимённому роману Карен Кьюшман.

Книга написана в духе детских дневников, только время действия — XIII век. О своей жизни рассказывает неугомонная наследница Леди Кэтрин (которую называют Птичкой). Она — дочь лорда Ролло и Леди Айслинн. Жадный и при этом растерявший всё богатство Ролло видит в своей дочери единственный способ поправить финансовые дела, а потом собирается выгодно выдать её замуж. Но Птичка собирается применить весь свой ум и отвагу, чтобы отвадить любых претендентов.

Фильм сняла Лина Данэм («Девчонки»), а главные роли исполнили Белла Рамзи («Игра престолов»), Эндрю Скотт («Шерлок») и Билли Пайпер («Доктор Кто»).

Кадры

Картина находилась в производстве много лет, но теперь наконец-то вышла на финишную прямую. 23 сентября Amazon выпустит её в кинотеатрах, а 7 октября выложит у себя на стриминге Prime Video.