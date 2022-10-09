Трейлер мистического сериала «Мэйфэрские ведьмы» по одноимённой трилогии Энн Райс

AMC+ представил трейлер сериала «Мэйфэрские ведьмы» с Александрой Даддарио — экранизации одноимённой трилогии писательницы Энн Райс, известной по «Интервью с вампиром».
По сюжету блестящий нейрохирург Роуэн (Александра Даддарио) начинает ощущать магические силы и выясняет, что она потомок древнего клана новоорлеанских ведьм. Героиня одновременно учится управлять проснувшимися силами и противостоит таинственной сущности, которая преследует её семью из поколения в поколение.
Сценарий написали соавторы «Мастеров секса» Эста Спэлдинг и Мишель Эшфорд. Кроме Даддарио, актёрский состав «Мэйфэрских ведьм» включает Джека Хьюстона, Гарри Хэмлина и Тонгай Чириса.
Сериал стартует 6 января.
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