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    Новости

    Трейлер мистического сериала «Мэйфэрские ведьмы» по одноимённой трилогии Энн Райс

    9 октября 2022
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    09.10.2022
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    0 минут на чтение
    Трейлер сериала «Мэйфэрские ведьмы» по одноимённой трилогии Энн Райс

    AMC+ представил трейлер сериала «Мэйфэрские ведьмы» с Александрой Даддарио — экранизации одноимённой трилогии писательницы Энн Райс, известной по «Интервью с вампиром».

    По сюжету блестящий нейрохирург Роуэн (Александра Даддарио) начинает ощущать магические силы и выясняет, что она потомок древнего клана новоорлеанских ведьм. Героиня одновременно учится управлять проснувшимися силами и противостоит таинственной сущности, которая преследует её семью из поколения в поколение.

     

    Сценарий написали соавторы «Мастеров секса» Эста Спэлдинг и Мишель Эшфорд. Кроме Даддарио, актёрский состав «Мэйфэрских ведьм» включает Джека Хьюстона, Гарри Хэмлина и Тонгай Чириса.

    Сериал стартует 6 января.

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