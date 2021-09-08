Трейлер полнометражного аниме «Покемоны: Секреты джунглей»

Netflix представил трейлер нового аниме-фильма по «Покемонам» с подзаголовком «Секреты джунглей», а вместе с этим стала известна его дата выхода — 8 октября.

По сюжету Эш и Пикачу отправляются в джунгли, чтобы поймать новых покемонов и встретиться с Коко и его Зарудом.

«Секреты джунглей» — 23 полнометражка во вселенной «Покемонов». Предыдущая была CGI-ремейком самой первой аниме-картины.

Постановкой занимается Тэцуо Ядзима, который уже работал над фильмами во франшизе. Он же написал сценарий с Ацухиро Томиокой.