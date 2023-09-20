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    Участвуйте в конкурсе Литкреатив и попадите в сборник «Мира фантастики»

    20 сентября 2023
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    20.09.2023
    32
    1 минута на чтение
    #конкурсы и премии
    Участвуйте в конкурсе Литкреатив и попадите в сборник «Мира фантастики»

    Мы вместе с порталом «Литкреатив» запускаем литературный конкурс фантастических рассказов. Работа победителя будет опубликована в эксклюзивном сборнике рассказов, который мы будем рассылать всем участникам кампании на CrowdRepublic.

    Основная тема: творец возвращается в созданный им мир спустя 20 лет.

    Другие условия:

    • Форма: фантастический/фэнтезийный рассказ от 4 000 до 40 000 знаков с пробелами на русском языке.
    • Анонимность: по желанию.
    • Не принимаются фанфики.
    • Не принимаются отдельные главы и прочие составные части целого произведения.
    • Не принимаются «засвеченные» тексты, в частности, публиковавшиеся на бумаге, в интернете, либо находившиеся на рассмотрении в редакциях.
    • Конкурсный текст должен быть написан автором самостоятельно либо в соавторстве.
    • Один автор может подать на конкурс не более трёх текстов, включая соавторские.

    Сроки:

    • Объявление темы: 20 сентября 2023-го.
    • Приём конкурсных текстов: с 9 по 22 октября включительно (до 23:59 по Москве).
    • Голосование: с 30 октября по 1 ноября включительно.
    • Работа жюри: со 2 ноября.
    • Конкурс проходит в один тур с самосудом участников — плюс финал, в котором судит приглашённое жюри.
    • Сроки и формат могут быть изменены при возникновении дополнительных обстоятельств.

    С другими подробностями и правилами можно ознакомиться на сайте «Литкреатива». Для отправки рассказа не забудьте зарегистрироваться.

    Составителем сборника выступает писатель, сценарист Сергей Чекмаев. Его вы можете знать как литературного редактора передачи «Модель для сборки».

    Что же увидит Творец, когда вернется в некогда придуманную вселенную через 20 лет. Неважно – кто он, демиург-небожитель, великий маг, писатель или гейм-дизайнер.

    Мир создан. И два десятилетия развивался по своим законам.

    Помнят ли здесь Создателя? Как встретят его? В одной реальности, помнится, посланца божественных сил просто распяли. А что сделают в другом мире? В совершенно сказочном или как две капли воды похожем на наш, сегодняшний.

    Удачи!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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