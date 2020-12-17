Умер Джереми Буллок, сыгравший Бобу Фетта в оригинальной трилогии «Звёздных войн»

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В возрасте 75 лет умер британский актёр Джереми Буллок. Поклонники «Звёздных войн» знают его как исполнителя роли Бобы Фетта в V и VI эпизодах саги. Кроме того, он воплотил роли лейтенанта Шекила в «Империи наносит ответный удар» и капитана Джеремока Колтона в «Мести ситхов».

Буллок также сыграл в сериалах «Доктор Кто», «Аристократы» и фильме «Робин из Шервуда».

О смерти артиста рассказал его друг и коллега Дэниел Логан, исполнивший роль юного Бобы в эпизоде «Атака клонов».