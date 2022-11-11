Умер Кевин Конрой, актер озвучки Бэтмена

Кевин Конрой, наиболее известный по роли Бэтмена в мультсериалах DC, скончался в возрасте 66 лет — он был болен в течение некоторого времени.

Актер озвучивал Темного рыцаря в «Бэтмене» 1992 года, «Бэтмене будущего» и других анимационных проектах. Также он исполнил роль Бэтмена в Batman: Arham Asylum, Arham City и Arkham Knight. А в 2019 году он вживую сыграл Брюса Уэйна в «Кризисе на бесконечных Землях».

Его коллега, Дайана Першинг, озвучившая Ядовитого плюща в том же мультсериале, отметила, что ей будет не хватать Кевина.