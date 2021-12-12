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    Новости

    Умерла писательница Энн Райс, известная по роману «Интервью с вампиром»

    12 декабря 2021
    12.12.2021
    906
    0 минут на чтение
    Умерла писательница Энн Райс, известная по роману
    11 декабря скончалась писательница Энн Райс, известная своими готическими романами, прежде всего, серией «Интервью с вампиром».

    Как сообщил ее сын, причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта. Райс было 80 лет.

    Наибольшую известность она получила за серию книг «Интервью с вампиром», которая была экранизирована как одноименный фильм с Томом Крузом, Кирстен Данст и Брэдом Питтом в главных ролях.

    Писательница будет похоронена в семейном склепе в её родном городе Новый Орлеан.

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