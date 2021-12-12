Умерла писательница Энн Райс, известная по роману «Интервью с вампиром»

11 декабря скончалась писательница Энн Райс, известная своими готическими романами, прежде всего, серией «Интервью с вампиром».
Как сообщил ее сын, причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта. Райс было 80 лет.
Наибольшую известность она получила за серию книг «Интервью с вампиром», которая была экранизирована как одноименный фильм с Томом Крузом, Кирстен Данст и Брэдом Питтом в главных ролях.
Писательница будет похоронена в семейном склепе в её родном городе Новый Орлеан.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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