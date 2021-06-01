В честь Дня настольных игр HW проведёт игротеки в городах России, Украины и Беларуси

Международный день настольных игр (International TableTop Day) отмечают с 2013 года по инициативе гика, настольщика, актёра и ведущего шоу TableTop Уилла Уитона. В прошлом его праздновали 30 марта, а в 2021-м решили отметить 1 июня. Наши коллеги из Hobby World, Hobby Games и «Мосигры» подхватили инициативу.

Записывайте — 5 и 6 июня в городах России, Украины и Беларуси пройдут бесплатные игротеки для всех желающих!

Вы сможете захватывать земли в средневековом «Каркассоне», рубиться с безумными колдунами в «Эпичных схватках боевых магов», пытаться покинуть умирающую планету в «Мы обречены» и попробовать десятки других игр, среди которых будет и бессмертная классика и свежие хиты.

Найти игротеку в своём городе можно на сайте Hobby World.