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    Новости

    В честь Дня настольных игр HW проведёт игротеки в городах России, Украины и Беларуси

    1 июня 2021
    01.06.2021
    338
    0 минут на чтение
    В честь Дня настольных игр HW проведёт игротеки в городах России, а также Украины и Беларуси

    Международный день настольных игр (International TableTop Day) отмечают с 2013 года по инициативе гика, настольщика, актёра и ведущего шоу TableTop Уилла Уитона. В прошлом его праздновали 30 марта, а в 2021-м решили отметить 1 июня. Наши коллеги из Hobby World, Hobby Games и «Мосигры» подхватили инициативу.

    Записывайте — 5 и 6 июня в городах России, Украины и Беларуси пройдут бесплатные игротеки для всех желающих!

    Вы сможете захватывать земли в средневековом «Каркассоне», рубиться с безумными колдунами в «Эпичных схватках боевых магов», пытаться покинуть умирающую планету в «Мы обречены» и попробовать десятки других игр, среди которых будет и бессмертная классика и свежие хиты.

    Найти игротеку в своём городе можно на сайте Hobby World.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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