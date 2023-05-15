В мае пройдут лекции от фантастов, футурологов и литературных критиков

В рамках просветительского проекта «Великое Кольцо» (назван так в честь информационной сети из книг Ивана Ефремова) в мае пройдут две публичные лекции-дискуссии. Их проведут фантасты, футурологи и литературные критики. Одна будет посвящена реальному и фантастическому образованию, а другая — последствиями автоматизации в обществе. Обе можно посетить в библиотеке или посмотреть в сети.
Публичные дискуссии пройдут в конференц-зале Российской Государственной Библиотеки для Молодежи (по адресу: ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1). Начало — в 19.00. Ведущими обеих дискуссий выступает Сергей Шикарев.
16 мая — «Образование будущего»
Для советской фантастики мотив воспитания (даже создания) нового человека является одним из основных, и видное место в творчестве братьев Стругацких занимает «теория воспитания». Сегодня эта тема становится еще важнее и значительнее.
Гостями этой дискуссии выступают:
- Алексей Андреев, писатель, футуролог, преподаватель ИОН РАНХиГС, ex-главред родительских порталов;
- Иван Наумов, писатель-фантаст, сценарист;
- Александр Попов, генеральный директор АНО «Открытое образование», директор Школы гуманитарного образования, доктор философских наук, автор книги «Будущее просто шло своей дорогой» (по мотивам педагогики братьев Стругацких).
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23 мая — «Автоматизация и последствия»
Тема этой встречи — автоматизации работы и ее технологические и социальные последствия. Сегодня мы стоим на пороге мира, в котором на заводах работают промышленные роботы, по дорогам ездят беспилотные автомобили, нашими собеседниками все чаще становятся чат-боты, а нейронные сети делают работу, которая ранее считалась прерогативой человека: написание текстов, создание картин — и делают ее хорошо.
В дискуссии участвует писатель Вадим Панов, автор футурологического исследования «Симулятор безумия».
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