    3
    Новости

    В мае пройдут лекции от фантастов, футурологов и литературных критиков

    15 мая 2023
    Avatar photo
    15.05.2023
    500
    1 минута на чтение
    В мае пройдут лекции от фантастов, футурологов и литературных критиков

    В рамках просветительского проекта «Великое Кольцо» (назван так в честь информационной сети из книг Ивана Ефремова) в мае пройдут две публичные лекции-дискуссии. Их проведут фантасты, футурологи и литературные критики. Одна будет посвящена реальному и фантастическому образованию, а другая — последствиями автоматизации в обществе. Обе можно посетить в библиотеке или посмотреть в сети.

    Публичные дискуссии пройдут в конференц-зале Российской Государственной Библиотеки для Молодежи (по адресу: ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1). Начало — в 19.00. Ведущими обеих дискуссий выступает Сергей Шикарев.

    16 мая — «Образование будущего»

    Для советской фантастики мотив воспитания (даже создания) нового человека является одним из основных, и видное место в творчестве братьев Стругацких занимает «теория воспитания». Сегодня эта тема становится еще важнее и значительнее.

    Гостями этой дискуссии выступают:

    • Алексей Андреев, писатель, футуролог, преподаватель ИОН РАНХиГС, ex-главред родительских порталов;
    • Иван Наумов, писатель-фантаст, сценарист;
    • Александр Попов, генеральный директор АНО «Открытое образование», директор Школы гуманитарного образования, доктор философских наук, автор книги «Будущее просто шло своей дорогой» (по мотивам педагогики братьев Стругацких).

    Регистрация на встречу

    Регистрация на онлайн-трансляцию

    23 мая — «Автоматизация и последствия»

    Тема этой встречи — автоматизации работы и ее технологические и социальные последствия. Сегодня мы стоим на пороге мира, в котором на заводах работают промышленные роботы, по дорогам ездят беспилотные автомобили, нашими собеседниками все чаще становятся чат-боты, а нейронные сети делают работу, которая ранее считалась прерогативой человека: написание текстов, создание картин — и делают ее хорошо.

    В дискуссии участвует писатель Вадим Панов, автор футурологического исследования «Симулятор безумия».

    Регистрация на встречу

    Регистрация на онлайн-трансляцию

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Сериал «Укрытие»: первые впечатления от жизни в бункере 4
    0
    14808
    Сериал «Укрытие» (Silo): первые впечатления от жизни в бункере

    Первые серии не разочаровывают, но теперь очень хочется, чтобы на вопросы дали ответы в первом сезоне.

    Читаем румангу «Белый человек» — адаптацию детектива про альбиноса 10
    0
    76547
    Читаем румангу «Белый человек» — адаптацию детектива про альбиноса

    Недавно у комикса завершилась краудфандинговая кампания, и уже в мае начнётся отправка печатных версий «Белого человека». А пока можно увидеть первые страницы, в которых мы знакомимся с Пейлом Арсином и […]

    Батальное фэнтези 2
    0
    126179
    Фэнтезийные баталии и сражения: 5 интересных романов

    Пять романов, сфокусированных на битвах и военных кампаниях.

    «Восстание зловещих мертвецов»: достойное продолжение?
    0
    164824
    «Восстание зловещих мертвецов»: достойное продолжение?

    Фильм Ли Кронина сохраняет и местами переосмысливает традиционные элементы серии, хоть сам и неохотно стремится к смелым экспериментам.

    Вспоминаем и хвалим The Elder Scrolls IV: Oblivion в 79-м выпуске подкаста
    0
    316128
    Вспоминаем и хвалим The Elder Scrolls IV: Oblivion в 79-м выпуске подкаста

    Наливайте бокальчик вина братьев Сурили — и приятного прослушивания!

    Журнал «Мир фантастики»: все номера 9
    0
    244892
    Мир фантастики №234 (май 2023)

    Выжившие и величайшие во всех проявлениях.

    «Единорог: Вечные воины» Тартаковского: прекрасное разочарование
    0
    207911
    «Единорог: Вечные воины» Тартаковского: прекрасное разочарование

    Первый проект Тартаковского, в котором нет ни интересного мира, ни запоминающихся персонажей.

    Видеоотчёт с игрокэмпа: два дня настолок
    0
    409474
    Видеоотчёт с игрокэмпа: два дня настолок

    Поговорили с представителями издательства и с приехавшими гостями.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить