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    Видео: обзор настольной королевской битвы «Неон»

    25 сентября 2023
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    25.09.2023
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    Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал про «Неон», настольную королевскую битву в сеттинге киберпанка.

    Ее сделали российские авторы Игорь Склюев и Екатерина Горн, которые вдохновлялись видеоиграми и попытались воспроизвести знакомые механики в настольном формате.

    Игрокам предстоит взять на себя роль киборгов-гладиаторов, которые участвуют в турнире мегакорпораций. Их ждут крутые пушки, уникальные способности и динамичные сражения.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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