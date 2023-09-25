Видео: обзор настольной королевской битвы «Неон»

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал про «Неон», настольную королевскую битву в сеттинге киберпанка.
Ее сделали российские авторы Игорь Склюев и Екатерина Горн, которые вдохновлялись видеоиграми и попытались воспроизвести знакомые механики в настольном формате.
Игрокам предстоит взять на себя роль киборгов-гладиаторов, которые участвуют в турнире мегакорпораций. Их ждут крутые пушки, уникальные способности и динамичные сражения.
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