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    Новости

    «Всенаука» открыла сбор средств для публикации новых бесплатных научпоп-книг

    17 ноября 2021
    17.11.2021
    754
    1 минута на чтение
    Проект «Умные книги» открыл сбор средств для публикации новых бесплатных научпоп-книг

    Вы слышали о сайте «Всенаука»? Его запустила команда экспертов, популяризаторов науки, учёных, научных журналистов и исследователей в просветительских целях. Уже сейчас на сайте опубликовано более 40 научно-популярных изданий, включая книги Стивена Хокинга, Ричарда Докинза, Карла Сагана, Митио Каку, Роберта Сапольски, Нила Деграсса Тайсона и других. И все эти книги доступны совершенно легально, команда «Всенауки» договорилась с издателями и авторами — во много благодаря партнёрам и краудфандинговому проекту.

    Теперь «Всенаука» запускает второй сбор средств, чтобы расширить свою бесплатную библиотеку научпопа вдвое. Как отмечают организаторы, за неполный год с сайта скачали более пяти миллионов книг!

    На этот раз команда хочет уделить внимание отечественным авторам — в первую очередь тем, кто был отмечен премиями «Просветитель», «За верность науке» и премией РАН за лучшие работы по популяризации науки. В расширенном списке будут представлены книги Станислава Дробышевского, Аси Казанцевой, Екатерины Шульман,  Александра Аузана, Сергея Попова, Александра Пиперски, Александра Панчина и других известных популяризаторов науки, пишущих на русском языке.

    «Всенаука» открыла сбор средств для публикации новых бесплатных научпоп-книг

    Зачем мы собираем деньги? Чтобы честно расплатиться с издательствами и авторами, без которых умные книги просто не появились бы на свет. С нами сотрудничают ведущие издательства просветительской литературы: Альпина нон-фикшн, Альпина паблишер, Corpus, АСТ, Бомбора/Эксмо, Питер, МИФ, Лаборатория знаний и др. Издательства понимают, что мы отбираем рынок не у них, а у пиратов. Для нас принципиально важно не просто сделать книги бесплатными, а сделать это так, чтобы труд издателей и авторов был достойно вознагражден.

    Кампания будет идти три месяца, за это время команда установила планку в миллион рублей (на момент написания заметки собрано 240 тысяч). Среди лотов — сумма на любое пожертвование, ранний доступ к библиотеке, электронные дипломы, благодарности в соцсетях, эксклюзивный номер научпоп-журнала «Кот Шрёдингера», набор новогодних сувениров, книга с автографом и персональным пожеланием, «читалка», эксклюзивные экскурсии и благодарности на сайте и в книгах.

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