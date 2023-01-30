Вышел трейлер «Бугимена» по рассказу Стивена Кинга

20th Century Studios опубликовала трейлер хоррора «Бугимена» по мотивам рассказа «И пришел Бука» Стивена Кинга.
Режиссером выступает Роб Сэвидж, наиболее известный по «Астралу. Онлайн» и сериалу «Родственные души».
Сценарий изначально написали Скотт Бек и Брайан Вудс, работавшие над «Тихим местом», Акела Купер («Хэллфест»), а закончил его — Марк Хейман, приложивший руку к «Черному лебедю».
Премьера состоится 2 июня 2023 года.
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