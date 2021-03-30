    Тесты | Фан
    #ролевые игры

    Книги, сериалы и игры для тех, кто уже прошёл Disco Elysium

    30 марта 2021
    Александр Стрепетилов
    30.03.2021
    13948
    39 минут на чтение
    #ролевые игры

    30 марта выходит The Final Cut — большое дополнение для Disco Elysium, главной ролевой игры последних лет. По такому поводу мы подготовили внушительную подборку фильмов, сериалов, книг и даже произведений изобразительного искусства, которые либо служили самим авторам источниками вдохновения, либо в чем-то схожи с видеоигрой, либо предлагают поразмыслить на близкие темы.

    Но сперва нужно ответить всего на один вопрос.

    Выберите навык, который хотите прокачать

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Александр Стрепетилов
    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Читайте также

      Star Ocean: Integrity and Faithlessness 5
      Star Ocean: Integrity and Faithlessness
      Assassin’s Creed Одиссея
      Assassin’s Creed Одиссея. Обзор
      Во что поиграть в ожидании Diablo: старые «диаблоиды» 11
      Во что поиграть в ожидании Diablo: новые «диаблоиды»

      Статьи

      «Годзилла против Конга». Красивый, дурацкий и захватывающий кайдзю-боевик 5
      0
      24953
      «Годзилла против Конга». Красивый, дурацкий и захватывающий кайдзю-боевик

      Битва титанов! Обезьяна с топором против радиоактивного крокодила — кто победит и почему это обязательно стоит увидеть на большом экране?

      «Майор Гром: Чумной Доктор»: Петербург как русский Готэм 5
      0
      49369
      «Майор Гром: Чумной Доктор»: Петербург как русский Готэм

      Чистейший кинокомикс от клюва маски до кончика плаща

      «DOTA: Кровь дракона». Слишком хорошая экранизация культовой игры 7
      0
      63464
      «DOTA: Кровь дракона». Слишком хорошая экранизация культовой игры

      Правда, за восемь эпизодов авторы лишь подвели сюжет к глобальному противостоянию и только-только начали раскрывать замыслы героев.

      Финалы фэнтезийных трилогий, которые выходят в этом году 6
      0
      79559
      Какие фэнтези-трилогии завершаются в этом году?

      Опиумные войны, эпоха безумия и польское фэнтези.

      Видео: обзор кооперативной настольной игры «Штиль»
      0
      189585
      Видео: обзор кооперативной настольной игры «Штиль»

      Здесь нужно понимать друг друга в тишине.

      Читаем книгу Владимира Проппа «Русский героический эпос»
      0
      126513
      Читаем книгу Владимира Проппа «Русский героический эпос»

      Отрывок посвящён древнейшим героям и песням.

      Марцин А. Гузек «Граница Империи»: продолжение цикла о Серой страже
      0
      135065
      Марцин А. Гузек «Граница Империи»: продолжение цикла о Серой страже

      Второй том польского фэнтези вышел неодозначным.

      «Сокол и Зимний солдат», 1 сезон, 2 серия: кто новый Капитан Америка? 3
      0
      172714
      «Сокол и Зимний Солдат», 1 сезон, 2 серия: кто новый Капитан Америка?

      «И с кем ты сражаешься на этот раз, с Гэндальфом?».

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить