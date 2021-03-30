Книги, сериалы и игры для тех, кто уже прошёл Disco Elysium

30 марта выходит The Final Cut — большое дополнение для Disco Elysium, главной ролевой игры последних лет. По такому поводу мы подготовили внушительную подборку фильмов, сериалов, книг и даже произведений изобразительного искусства, которые либо служили самим авторам источниками вдохновения, либо в чем-то схожи с видеоигрой, либо предлагают поразмыслить на близкие темы.

Но сперва нужно ответить всего на один вопрос.