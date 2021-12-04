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    Новости | Промо

    Вышла бесплатная мобильная игра Fairy Awaken. Зачем в нее играть?

    4 декабря 2021
    04.12.2021
    320
    0 минут на чтение
    Черновик 933

    Материал создан при поддержке компании EspritGames

    Новая экшен-MMORPG с открытым миром и проработанной историей под названием Fairy Awaken стала доступна для загрузки на Android-смартфонах.

    Игрокам предстоит исследовать некогда мирную страну Сун. По сюжету ее правителя вместе с семьей уничтожили, а жители были вынуждены спасаться в лесах. Но теперь у ополчения есть надежда вернуть мир на свои земли!

    В Fairy Awaken вас ждет масса контента: от загадок и сражений с разнообразными врагами до постройки дома с фермой, свадьбы и боев питомцев. Без гильдий, PvP-замесов и посиделок с друзьями тоже не обойдется!

    Игру можно скачать совершенно бесплатно в Google Play.

    Вышла бесплатная мобильная игра Fairy Awaken. Зачем в нее играть? Вышла бесплатная мобильная игра Fairy Awaken. Зачем в нее играть? 1
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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