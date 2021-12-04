Вышла бесплатная мобильная игра Fairy Awaken. Зачем в нее играть?

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Новая экшен-MMORPG с открытым миром и проработанной историей под названием Fairy Awaken стала доступна для загрузки на Android-смартфонах.

Игрокам предстоит исследовать некогда мирную страну Сун. По сюжету ее правителя вместе с семьей уничтожили, а жители были вынуждены спасаться в лесах. Но теперь у ополчения есть надежда вернуть мир на свои земли!

В Fairy Awaken вас ждет масса контента: от загадок и сражений с разнообразными врагами до постройки дома с фермой, свадьбы и боев питомцев. Без гильдий, PvP-замесов и посиделок с друзьями тоже не обойдется!

Игру можно скачать совершенно бесплатно в Google Play.