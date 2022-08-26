Взлом задницы и Алла Пугачева — вышел новый трейлер Atomic Heart

Московская студия Mundfish в рамках трансляции Xbox на gamescom 2022 представила новый трейлер Atomic Heart, в котором наглядно продемонстрировали боевую систему, а также разнообразие оружия и способностей.
На этот раз в ролике прозвучал ремикс «Звездного лета» за авторством Аллы Пугачевой и характерный метал Мика Гордона .
Трейлер весьма бурно встретили в сети: многие отметили, что с каждым новым видео проект выглядит все более многообещающим.
Игра должна выйти до конца 2022 года на ПК и консолях, но пока точную дату релиза не объявили.
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