Взлом задницы и Алла Пугачева — вышел новый трейлер Atomic Heart

Московская студия Mundfish в рамках трансляции Xbox на gamescom 2022 представила новый трейлер Atomic Heart, в котором наглядно продемонстрировали боевую систему, а также разнообразие оружия и способностей.

На этот раз в ролике прозвучал ремикс «Звездного лета» за авторством Аллы Пугачевой и характерный метал Мика Гордона .

Трейлер весьма бурно встретили в сети: многие отметили, что с каждым новым видео проект выглядит все более многообещающим.

Игра должна выйти до конца 2022 года на ПК и консолях, но пока точную дату релиза не объявили.