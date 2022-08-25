Как бы выглядели «Игра престолов», «Бэтмен» и «Властелин колец», если бы вышли в 2007 году

Недавно в сети завирусился флэшмоб, в рамках которого пользователи фантазируют, как бы выглядели популярные фильмы, сериалы и игры, если бы они вышли в 2007 году.

Для этого они вырезают из них пафосную сцену, накладывают на нее песню What I’ve Done от Linkin Park и… больше ничего.

Спойлер: с этим треком почти любой кадр выглядит намного круче!

«Игра престолов»

«Стражи галактики»

«Бэтмен: Начало»

«Человек-паук: Нет пути домой»

«Мстители: Война Бесконечности»

«Бэтмен против Супермена»

«Достать ножи»

«Дюна»

«Оби-Ван Кеноби»

«Властелин колец: Возвращение короля»

Yakuza 0

Death Stranding