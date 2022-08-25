Как бы выглядели «Игра престолов», «Бэтмен» и «Властелин колец», если бы вышли в 2007 году

Недавно в сети завирусился флэшмоб, в рамках которого пользователи фантазируют, как бы выглядели популярные фильмы, сериалы и игры, если бы они вышли в 2007 году.
Для этого они вырезают из них пафосную сцену, накладывают на нее песню What I’ve Done от Linkin Park и… больше ничего.
Спойлер: с этим треком почти любой кадр выглядит намного круче!
«Игра престолов»
«Стражи галактики»
«Бэтмен: Начало»
«Человек-паук: Нет пути домой»
«Мстители: Война Бесконечности»
«Бэтмен против Супермена»
«Достать ножи»
«Дюна»
«Оби-Ван Кеноби»
«Властелин колец: Возвращение короля»
Yakuza 0
Death Stranding
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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