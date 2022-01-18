«Я не угрожаю людям» — Джосс Уидон ответил на обвинения звезд «Лиги справедливости»

Издание New York Magazine выложило большое интервью с Джоссом Уидоном, ответственным за театральную версию «Лиги справедливости», и его бывшими коллегами.

Тезисно пересказываем основные моменты из материала:

Изначально руководители студии сказали Уидону, что его роль в проекте будет ограничена работой со сценарием и консультирование. Но вскоре режиссеру стало ясно, что продюсеры потеряли веру в видение Снайдеры, и они хотят, чтобы он взял на себя полный контроль. При этом представители Warner Bros. отрицают эту информацию; Отношения с актерами не задалось сразу же, потому что Снайдер поощрял ипровизацию на съемочной площадке, а Джосс ожидал, что все будут произносить свои строки точно так, как он их написал; Во время пересъемок Галь Гадот заявила, что Уидон не понимает, как работает супергеройское кино. Тогда режиссер приостановил съемки и сказал актерам, что с ему еще не приходилось работать с такими грубыми людьми; В 2021 году Галь Гадот рассказала, что Джосс угрожал ее карьере. Но постановщик отрицает это. Он считает, что актриса его попросту неправильно поняла; Уже после выхода интервью Галь Гадот сказала, что никогда не будет работать с ним больше и не пожелает этого ни одному из своих коллег;



Я не угрожаю людям. Кто так вообще делает? Английский — не ее родной язык. А я использую в своей речи раздражающе <много терминов, которые могут быть непонятны иностранцу>.

Впрочем, одна из звезд «Ангела» уверяет, что Уидон любит угрожать карьерам других людей. После того, как ее агент настоял на том, чтобы она получила повышение, Джосс позвонил ей домой. Шоураннер сериала сказал ей, что она «никогда больше не будет работать на него или 20th Century Fox»; Что касается сокращенной сюжетной линии Киборга в «Лиге справедливости», то Уидон назвал две причины. Первая — режиссер не видел в ней никакого смысла. Вторая — ему не понравилось, как играет актер; В текущих проблемах в своей карьере постановщик винит фанатов Зака Снайдера. По его словам, он не знает, кто все это придумал, зато точно знает, во имя кого все это началось.



Ранний интернет возвысил меня, а современный интернет сбросил с пьедестала. Идеальная симметрия.

Впрочем, конфликты с Джоссом Уидоном возникали задолго до «Лиги справедливости». К примеру, во время работы над «Святлячком» шоураннер публично высмеял текст одной из сценаристок. А на съемках «Баффи — истребительница вампиров» Уидон встречался сразу с двумя актрисами из своего сериала. И даже 16-летнюю Мишель Трахтенберг он принудил к сексу.