«Я сейчас упаду» — вышел первый тизер-трейлер сериала «Агентство «Локвуд и компания»»

Netflix поделился первым тизер-трейлером сериала «Агентство «Локвуд и компания»», в котором главные герои сражаются с призраком.

Это экранизация книг Джонатана Страуда. По сюжету, три охотника на призраков отправляются в особняк, откуда никто не возвращается в живых.

За сценарий и постановку отвечает Джо Корниш, который работал над «Зомби по имени Шон» вместе с Эдгаром Райтом.

Премьера состоится 27 января.

Трейлер

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