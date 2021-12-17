Фото: сколопендроморфы в Москве и Санкт-Петербурге

Перед выходом второго сезона «Ведьмака» от Netflix в Москве и Санкт-Петербурге установили большие статуи чудовищ из сериала — сколопендроморфов. Первыми на это обратил внимание телеграм-канал «Новости Москвы», написавший о статуях в аэропорту Внуково.

Кроме того, в Москве возле ТЦ «Европейский» и в Санкт-Петербурге на Васильевском острове установили ледяные скульптуры — тоже с чудовищами.

Ледяные скульптуры — часть ивента Netflix, в рамках которого поклонникам «Ведьмака» предлагается добыть монеты с символикой сериала. Монеты вморожены прямо в лёд к монстру. Якобы их смогут взять лишь те, «кто не боится подойти к монстру».

Ивент должен был стартовать 16 декабря, но из-за непогоды официально открытие перенесли на день.

Второй сезон «Ведьмака» выходит 17 декабря.