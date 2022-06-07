«Я видела знак в небе» — первый трейлер приквела «Хищника»

Кинокомпания 20th Century Studios наконец представила трейлер приквела «Хищника» под названием «Добыча», который в плохом качестве утекеще несколько дней назад.
Сюжет развернется за 300 лет до событий оригинальной картины, а в центре внимания будет девушка Нару из племени команчи, которая вынуждена сразиться с пришельцем, чтобы спасти свой народ.
Режиссером выступает Дэн Трахтенберг, снявший «Кловерфилд, 10». А сценарий написал Патрик Эйсон, приложивший руку к сериалу «Джек Райан».
Премьера состоится 5 августа на Hulu.
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