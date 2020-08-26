Западные критики отказались писать обзоры «Новых мутантов»

Сразу несколько относительно крупных западных изданий — IndieWire, A.V. Club и другие — отказались писать обзоры многострадальных «Новых мутантов».

Дело в том, что Disney не стала выдавать промо-копии фильма для журналистов. Такое иногда случается, однако сейчас это значит, что рецензенты для написания текста должны пойти в кинотеатры и посмотреть картину вместе со всеми. А учитывая плачевную ситуацию с коронавирусом, перспектива сомнительная.

Медиа подчеркнули, что не хотят из этого делать драму: для них в приоритете безопасность сотрудников. Также они напомнили, что сейчас все еще опасно посещать кинотеатры.

Вот что сказал А.А. Дауд из A.V. Club по этому поводу:

Сейчас есть большая вероятность, что вы заболеете. Это риск. Мы будем рецензировать только те фильмы, с которыми наши авторы могут ознакомиться безопасно — в рамках спецпоказа с социальной дистанцией или в цифровом формате. Это относится ко всем авторам. Даже к тем, кто готов пойти в кино. Мы не готовы рисковать ради прибыли.

Warner Bros., в отличие от Disney, недавно организовала пресс-показ «Довода» Кристофера Нолана, благодаря чему рецензии уже вышли.

В России «Новые мутанты» выйдут 3 сентября.