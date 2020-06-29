«Зона ужасов»: по книге «Вьюрки» Дарьи Бобылёвой готовится сериал

По данным источников портала «Зона ужасов», хоррор Дарьи Бобылёвой «Вьюрки» планируют адаптировать в формате телесериала. Писательница подписала договор, и, по информации источников, она может принять участие в проекте. Уже готовы несколько черновиков сценария.

Всего планируется 10 эпизодов. Снимать будет студия «10/09» продюсера Владислава Северцева («Пиковая дама: Черный обряд», «Невеста», «Не бойся») и компания Planeta Inform продюсера Дмитрия Литвинова («Пиковая дама: Зазеркалье», «Невеста»,«Изоляция»).

Проект может стать эксклюзивом грядущей платформы от оператора МТС. В 2019-м компания запустила стриминг-проект, а в июне СМИ сообщали, что МТС может стать партнёром Spotify в России.

«Вьюрки» вышли в конце 2018-го в серии «Самая страшная книга», с тех пор несколько раз переиздавались. Книга представляет собой мозаичный роман, который рассказывает о жителях дачного посёлка Вьюрки, которые одним прекрасным летним днём оказываются отрезаны от внешнего мира. Произведение Бобылёвой номинировалось в рамках нескольких крупных премий, стало лауреатом «Мастеров ужаса» и «Новые горизонты».