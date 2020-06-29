    3
    Новости

    «Зона ужасов»: по книге «Вьюрки» Дарьи Бобылёвой готовится сериал

    29 июня 2020
    Кот-император
    29.06.2020
    6689
    1 минут на чтение
    «Зона ужасов»: по роману «Вьюрки» Дарби Бобылёвой готовится сериал

    По данным источников портала «Зона ужасов», хоррор Дарьи Бобылёвой «Вьюрки» планируют адаптировать в формате телесериала. Писательница подписала договор, и, по информации источников, она может принять участие в проекте. Уже готовы несколько черновиков сценария.

    Всего планируется 10 эпизодов. Снимать будет студия «10/09» продюсера Владислава Северцева («Пиковая дама: Черный обряд», «Невеста», «Не бойся») и компания Planeta Inform продюсера Дмитрия Литвинова («Пиковая дама: Зазеркалье», «Невеста»,«Изоляция»).

    Проект может стать эксклюзивом грядущей платформы от оператора МТС. В 2019-м компания запустила стриминг-проект, а в июне СМИ сообщали, что МТС может стать партнёром Spotify в России.

    «Вьюрки» вышли в конце 2018-го в серии «Самая страшная книга», с тех пор несколько раз переиздавались. Книга представляет собой мозаичный роман, который рассказывает о жителях дачного посёлка Вьюрки, которые одним прекрасным летним днём оказываются отрезаны от внешнего мира. Произведение Бобылёвой номинировалось в рамках нескольких крупных премий, стало лауреатом «Мастеров ужаса» и «Новые горизонты».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Читаем книгу: Сэмюел Дилэни «Вавилон-17»
    0
    21059
    Читаем книгу: Сэмюел Дилэни «Вавилон-17». Классика фантастики

    Дилэни — один из представителей той «новой волны», к которой относятся и Урсула Ле Гуин с Роджером Желязны.

    Антология «V-Wars. Хроники Вампирских войн»
    0
    42176
    Антология «V-Wars. Хроники Вампирских войн». Мозаика кровавой пандемии.

    Мозаичный роман, в котором вампирятник соединён с постапокалиптикой.

    МИФы: энциклопедия вселенной Роберта Асприна 5
    0
    97919
    МИФы: энциклопедия вселенной Роберта Асприна

    Байки о Скиве и Аазе, драконьем покере и дракончике Глипе.

    Дмитрий Николов «Палка и кость» (часть вторая)
    0
    229179
    Дмитрий Николов «Палка и кость» (часть вторая)

    Мальчишка крадет из синагоги рукописи самого Исраэля Саруга. Делает он это для ребе, который втайне проводит у себя в кабинете некие эксперименты. Однако ребе выбрал себе в помощники не того мальчишку…

    Как сделать атомную бомбу 12
    0
    159219
    Как сделать атомную бомбу

    Устройство, разновидности, нейтронные бомбы, ядерная артиллерия и бомбы будущего.

    Несбывшийся мир. Откуда взялся ретрофутуризм
    0
    199814
    Несбывшийся мир. Как появился ретрофутуризм

    Любой поклонник фантастики тосковал по будущему, в котором на Марсе цвели яблони, у каждого в доме был робот-домохозяйка, а на другой конец земного шара можно было телепортироваться за долю секунды.

    Вероника Рот «Избранные
    0
    245456
    Вероника Рот «Избранные». Супергероика про взрослых, ведущих себя как дети

    Довольно неплохое Young Adult, которое автор зачем-то маскирует под «взрослую» фантастику.

    Сергей Игнатьев «Вилами, калашом и молитвой» 1
    0
    477532
    Сергей Игнатьев «Вилами, калашом и молитвой»

    В элитном таунхаусе под Москвой живет Илюша — сын богатых родителей, отчисленный из университета за плохую успеваемость. Режется в компьютерные игры и пописывает в соцсети, а наружу совсем не выходит. Тем более что выходить очень опасно. Снаружи — ад. В прямом смысле этого слова…

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить