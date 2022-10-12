Зонд DART успешно протаранил астероид, изменив его орбиту

Фото: NASA/ESA/STScI/Hubble

NASA отчиталось о выполнении миссии DART, в ходе которой зонд-камикадзе должен был сбить с орбиты астероид Диморф (Dimorph). Это первая в истории человечества попытка изменить направление небесного объекта — и попытка успешная.

Глава агентства Билл Нельсон отметил, что миссия показала готовность NASA защищать Землю от угроз. А саму операцию он назвал «переломным моментом» для планетарной обороны и всего человечества в целом.

Диморф вращается вокруг более крупного астероида Дидим. Запланированное столкновение произошло ещё 26 сентября, и с тех пор астрономы с Земли оценивали, как изменилась орбита. Спустя время исследователи подтвердили, что орбитальный виток Диморфа сократился на 32 минуты (с погрешностью в 2 минуты). Ранее специалисты высчитали, что минимальным успешным изменением можно считать сдвиг витка на 73 секунды и более — результат превзошёл ожидания в 25 раз.

Теперь исследователи сфокусировались на оценке эффективности столкновения. Зонд врезался в астероид на скорости примерно в 22500 километров в час. Астрономы пытаются измерить эффективность передачи импульса и проанализировать «выброс» — смещённую массу с поверхности астероида, которая улетела в космос.

В NASA отмечают, что ни Диморф, ни Дидим не представляют опасности для Земли.