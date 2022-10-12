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    Новости

    Зонд DART успешно протаранил астероид, изменив его орбиту

    12 октября 2022
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    12.10.2022
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    Зонд DART успешно протаранил астероид, изменив его орбиту

    Фото: NASA/ESA/STScI/Hubble

    NASA отчиталось о выполнении миссии DART, в ходе которой зонд-камикадзе должен был сбить с орбиты астероид Диморф (Dimorph). Это первая в истории человечества попытка изменить направление небесного объекта — и попытка успешная.

    Глава агентства Билл Нельсон отметил, что миссия показала готовность NASA защищать Землю от угроз. А саму операцию он назвал «переломным моментом» для планетарной обороны и всего человечества в целом.

    Диморф вращается вокруг более крупного астероида Дидим. Запланированное столкновение произошло ещё 26 сентября, и с тех пор астрономы с Земли оценивали, как изменилась орбита. Спустя время исследователи подтвердили, что орбитальный виток Диморфа сократился на 32 минуты (с погрешностью в 2 минуты). Ранее специалисты высчитали, что минимальным успешным изменением можно считать сдвиг витка на 73 секунды и более — результат превзошёл ожидания в 25 раз.

    Теперь исследователи сфокусировались на оценке эффективности столкновения. Зонд врезался в астероид на скорости примерно в 22500 километров в час. Астрономы пытаются измерить эффективность передачи импульса и проанализировать «выброс» — смещённую массу с поверхности астероида, которая улетела в космос.

    В NASA отмечают, что ни Диморф, ни Дидим не представляют опасности для Земли.

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