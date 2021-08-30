Звезда «Ковбоя Бибопа» от Netflix сожалеет, что выглядит хуже аниме-девушки

Даниэлла Пинеда, которой досталась роль Фэй Валентайн в адаптации «Ковбоя Бибопа» от Netflix, прокомментировала критику в сторону измененного (читайте — менее сексуального) образа героини.

Актриса саркастически извинилась перед фанатами за то, что она анатомически не соответствует персонажу из аниме.

Шесть футов, большая грудь, двухдюймовая талия. Они везде искали такую женщину, и не смогли найти. Это странно. Поэтому они остановились на коротышке вроде меня.

Даниэлла в шутку добавила, что авторы сериала подумывали засунуть ее в машину времени и поменять ей родителей, чтобы она выглядела лучше.