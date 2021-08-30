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    Новости

    Звезда «Ковбоя Бибопа» от Netflix сожалеет, что выглядит хуже аниме-девушки

    30 августа 2021
    30.08.2021
    2554
    0 минут на чтение

    Даниэлла Пинеда, которой досталась роль Фэй Валентайн в адаптации «Ковбоя Бибопа» от Netflix, прокомментировала критику в сторону измененного (читайте — менее сексуального) образа героини.

    Актриса саркастически извинилась перед фанатами за то, что она анатомически не соответствует персонажу из аниме.

    Шесть футов, большая грудь, двухдюймовая талия. Они везде искали такую женщину, и не смогли найти. Это странно. Поэтому они остановились на коротышке вроде меня.

    Даниэлла в шутку добавила, что авторы сериала подумывали засунуть ее в машину времени и поменять ей родителей, чтобы она выглядела лучше.

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    Четыре года спустя после анонса лайв-экшен адаптации «Ковбоя Бибопа» от Netflix в сети появились первые кадры с главными героями сериала. На них засветились Спайк Шпигель (Джон Чо), Джет Блэк (Мустафа […]

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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