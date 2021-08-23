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    Новости

    Первые кадры «Ковбоя Бибопа» от Netflix

    23 августа 2021
    23.08.2021
    3136
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    Четыре года спустя после анонса лайв-экшен адаптации «Ковбоя Бибопа» от Netflix в сети появились первые кадры с главными героями сериала.

    На них засветились Спайк Шпигель (Джон Чо), Джет Блэк (Мустафа Шакир) и Фэй Валентайн (Даниэлла Пинеда).

    Сценарий написал Хавьер Грилло-Марсуа («Темный кристалл: Эпоха сопротивления»). По его словам, сюжет адаптации дополнит историю оригинального аниме. Синъитиро Ватанабэ выступает в качестве консультанта, а за музыку отвечает знаменитая Ёко Канно.

    «Ковбой Бибоп» выйдет 19 ноября 2021 года. В первом сезоне будет 10 эпизодов.

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