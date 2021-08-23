Первые кадры «Ковбоя Бибопа» от Netflix

Четыре года спустя после анонса лайв-экшен адаптации «Ковбоя Бибопа» от Netflix в сети появились первые кадры с главными героями сериала.
На них засветились Спайк Шпигель (Джон Чо), Джет Блэк (Мустафа Шакир) и Фэй Валентайн (Даниэлла Пинеда).
Сценарий написал Хавьер Грилло-Марсуа («Темный кристалл: Эпоха сопротивления»). По его словам, сюжет адаптации дополнит историю оригинального аниме. Синъитиро Ватанабэ выступает в качестве консультанта, а за музыку отвечает знаменитая Ёко Канно.
«Ковбой Бибоп» выйдет 19 ноября 2021 года. В первом сезоне будет 10 эпизодов.
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