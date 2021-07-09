Звезда «Властелина колец» сыграет в научно-фантастическом триллере

Доминик Монахэн, звезда «Властелина колец» и сериала «Остаться в живых», подписался на участие в научно-фантастическом триллере канала AMC под названием Moonhaven («Лунная гавань»).

Шоураннером проекта выступает Питер Око, сценарист «Офиса», «Элементарно», «Чёрных парусов» и «Ложи 49».

Действие «Лунной гавани» развернётся в будущем, спустя 100 лет. В центре событий окажется утопическая колония на Луне, жители которой занимаются проблемами Земли. Главной героиней выступит девушка Белла Суэй, пилот лунного грузовика. Её обвиняют в совершении преступления и отправляют работать в «Лунную гавань». Вскоре Белла попадает в ещё большие неприятности — её втягивают в заговор с целью получить доступ к искусственному интеллекту, который управляет чудесами «Гавани». Девушка объединяется с местным детективом, чтобы узнать, кто собирается навредить Земле.

Монахэн как раз и сыграет этого детектива — звать его будут Пол Сарно.

Око выступит также шоураннером. Производством займётся AMC Studios. Ранее Око заключил сделку AMC, в рамках которой работал также над «Ложей 49» — сериал закрыли после двух сезонов (несмотря на высокие оценки критиков и зрителей).

Сериал планируют выпустить в следующем году.