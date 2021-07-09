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    Новости

    Звезда «Властелина колец» сыграет в научно-фантастическом триллере

    9 июля 2021
    09.07.2021
    833
    0 минут на чтение
    Звезда «Властелина колец» сыграет в научно-фантастическом триллере

    Доминик Монахэн, звезда «Властелина колец» и сериала «Остаться в живых», подписался на участие в научно-фантастическом триллере канала AMC под названием Moonhaven («Лунная гавань»).

    Шоураннером проекта выступает Питер Око, сценарист «Офиса», «Элементарно», «Чёрных парусов» и «Ложи 49».

    Действие «Лунной гавани» развернётся в будущем, спустя 100 лет. В центре событий окажется утопическая колония на Луне, жители которой занимаются проблемами Земли. Главной героиней выступит девушка Белла Суэй, пилот лунного грузовика. Её обвиняют в совершении преступления и отправляют работать в «Лунную гавань». Вскоре Белла попадает в ещё большие неприятности — её втягивают в заговор с целью получить доступ к искусственному интеллекту, который управляет чудесами «Гавани». Девушка объединяется с местным детективом, чтобы узнать, кто собирается навредить Земле.

    Монахэн как раз и сыграет этого детектива — звать его будут Пол Сарно.

    Око выступит также шоураннером. Производством займётся AMC Studios. Ранее Око заключил сделку AMC, в рамках которой работал также над «Ложей 49» — сериал закрыли после двух сезонов (несмотря на высокие оценки критиков и зрителей).

    Сериал планируют выпустить в следующем году.

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