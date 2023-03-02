Признаёмся в любви к группе «Король и Шут» в 69-м выпуске Фантастического подкаста

Писали выпуск мужики — пивом запивали.

А что ведущий говорил — они не понимали!

Дмитрий Шепелёв, Андрей Быков и Даниил Кортез обсуждают творчество, музыку, песни, участников, книги и клипы легендарной хоррор-панк группы, каждая песня которой — отдельная фантастическая история. Из бурного обсуждения вы узнаете:

Кто когда познакомился с группой и каково быть «зумером», открывшим Горшка в 2020-м?

За что можно не любить один из главных хитов — «Куклу колдуна»?

Как альбом «Бунт на корабле» стал своего рода местью Горшка?

А чем запомнились поздние альбомы и насколько хорош «Театр демона»?

И чем раздражают эпигоны «Короля и Шута»?

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