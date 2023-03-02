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    #король и шут

    Признаёмся в любви к группе «Король и Шут» в 69-м выпуске Фантастического подкаста

    2 марта 2023
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    02.03.2023
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    0 минут на чтение
    #король и шут
    Признаёмся в любви к группе «Король и Шут» в 69-м выпуске Фантастического подкаста

    Писали выпуск мужики — пивом запивали.
    А что ведущий говорил — они не понимали!

    Дмитрий Шепелёв, Андрей Быков и Даниил Кортез обсуждают творчество, музыку, песни, участников, книги и клипы легендарной хоррор-панк группы, каждая песня которой — отдельная фантастическая история. Из бурного обсуждения вы узнаете:

    • Кто когда познакомился с группой и каково быть «зумером», открывшим Горшка в 2020-м?
    • За что можно не любить один из главных хитов — «Куклу колдуна»?
    • Как альбом «Бунт на корабле» стал своего рода местью Горшка?
    • А чем запомнились поздние альбомы и насколько хорош «Театр демона»?
    • И чем раздражают эпигоны «Короля и Шута»?

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Фантастический подкаст

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