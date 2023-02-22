    1253
    Подкасты

    Обсуждаем Hogwarts Legacy в 68-м выпуске Фантастического подкаста

    22 февраля 2023
    Avatar photo
    22.02.2023
    30683
    0 минут на чтение
    Обсуждаем Hogwarts Legacy в 68-м выпуске Фантастического подкаста

    Эльфы-людоеды, азбука подростковых фетишей и шляпа профессора Чесноук — в новом выпуске «Фантастического подкаста»! Почти два часа обсуждений Hogwarts Legacy вместе с авторами «Мира фантастики» Даниилом Ряснянским и Никитой Волковичем и выпускающим редактором Евгением Пекло. Внутри много интересного:

    1. Почему никому нельзя ходить в совятник?
    2. Кто наш любимый напарник, а кто взбесил больше всех?
    3. Как стать самой отъявленной слизеринской сволочью и при чем здесь плюй-камни?

    И многое, многое другое!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Фантастический подкаст

    Слушать на подкаст-сервисах

    Читайте также

    Hogwarts Legacy — игра, которую ждали фанаты «Гарри Поттера». Первые отзывы

    Hogwarts Legacy — игра, которую ждали фанаты «Гарри Поттера». Первые отзывы

     Дмитрий Кинский |  06.02.2023

    В сети появились первые рецензии на Hogwarts Legacy от Avalanche (не путайте с авторами Just Cause) — за четыре дня до релиза. Большинство критиков ожидаемо сходятся во мнении, что это […]

    1

    18 иллюстраций из артбука про создание Hogwarts Legacy

     Дмитрий Кинский |  09.02.2023

    Ее можно купить за 39 долларов.

    Обсуждаем лучшие сериалы 2022-го в 67-м выпуске Фантастического подкаста

    Обсуждаем лучшие сериалы 2022-го в 67-м выпуске Фантастического подкаста

     Кот-император |  15.02.2023

    Два часа мы говорим не только о популярных премьерах, но и о незамеченных новинках, недообсужденных хитах, удачных вторых сезонах и прочих закатившихся жемчужинах.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Вавилон-5» в России. Как фанаты спасли сериал и сняли «Вавилон-6» 25
    0
    39683
    «Вавилон-5» в России. Как фанаты спасли сериал и сняли «Вавилон-6»

    Как сериал пришёл в нашу страну в 1990-е на ТВ-6, как фанаты сами возили в Россию актёров и спасали сериал, когда его пытались убрать с российского ТВ.

    «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — это не фильм, а демоверсия! 4
    0
    70735
    «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — это не фильм, а демоверсия!

    Канг Завоеватель начинает свой поход, Человек-муравей спасает разумную слизь, а зрители стонут под грузом нескончаемой экспозиции.

    Екатерина Звонцова «Теория бесконечных обезьян». Любовь, смерть, творчество
    0
    77561
    Екатерина Звонцова «Теория бесконечных обезьян». Любовь, смерть, творчество

    Магический реализм в русских декорациях.

    Обзор Atomic Heart. Вместо сердца — ядерный мотор
    0
    125201
    Обзор Atomic Heart. Вместо сердца — ядерный мотор

    Осмысленная и беспощадная.

    Новостной спецвыпуск от 20 февраля в Фантастическом подкасте
    0
    248499
    Новостной спецвыпуск от 20 февраля в Фантастическом подкасте

    Из него вы узнаете, на какие игры стоит обратить внимание, как разворачивается рекламная кампания Atomic Heart, почему чуть не уволили Кевина Файги и что российские издатели будут делать с книгами, которые не получится опубликовать официально.

    Читаем рассказ «Механическая осень» — из фантастического сборника про роботов и осень
    0
    184433
    Читаем рассказ «Механическая осень» — из фантастического сборника про роботов и осень

    Грустная зарисовка из умирающего мира.

    Главные герои Умирающей Земли
    0
    292713
    «Умирающая Земля» Джека Вэнса: главные герои

    Волшебники, которые странствуют по миру, полному опасностей, в поисках новых знаний или могущественных артефактов.

    Мир фантастики №231 (февраль 2023)
    0
    396242
    Мир фантастики №231 (февраль 2023)

    Любовь и итоги во всех проявлениях.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить