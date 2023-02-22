Обсуждаем Hogwarts Legacy в 68-м выпуске Фантастического подкаста

Эльфы-людоеды, азбука подростковых фетишей и шляпа профессора Чесноук — в новом выпуске «Фантастического подкаста»! Почти два часа обсуждений Hogwarts Legacy вместе с авторами «Мира фантастики» Даниилом Ряснянским и Никитой Волковичем и выпускающим редактором Евгением Пекло. Внутри много интересного:
- Почему никому нельзя ходить в совятник?
- Кто наш любимый напарник, а кто взбесил больше всех?
- Как стать самой отъявленной слизеринской сволочью и при чем здесь плюй-камни?
И многое, многое другое!
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