Обсуждаем Hogwarts Legacy в 68-м выпуске Фантастического подкаста

Эльфы-людоеды, азбука подростковых фетишей и шляпа профессора Чесноук — в новом выпуске «Фантастического подкаста»! Почти два часа обсуждений Hogwarts Legacy вместе с авторами «Мира фантастики» Даниилом Ряснянским и Никитой Волковичем и выпускающим редактором Евгением Пекло. Внутри много интересного:

Почему никому нельзя ходить в совятник? Кто наш любимый напарник, а кто взбесил больше всех? Как стать самой отъявленной слизеринской сволочью и при чем здесь плюй-камни?

И многое, многое другое!

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