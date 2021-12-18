Доктор Кто, 13-й сезон: завершение эпохи неожиданно… неплохо?

На днях завершился 13-й сезон «Доктора Кто», и вышел он очень необычным. Во-первых, это самый короткий сезон в истории сериала — всего 6 серий по 50-60 минут, а во-вторых, вместо отдельных историй «по монстру в неделю», связанных поверхностной сюжетной аркой, мы получили цельную повесть с собственным подзаголовком «Поток», поделённую на шесть глав. Причиной тому и другому стала эпидемия коронавируса, которая уже второй год всем нам ставит палки в колеса, и киноделам в том числе.

Сезоны со сквозными арками в «Докторе Кто» уже бывали, но даже в подобных классических историях разделение на фрагменты ощущалось более чётким, и писали каждую серию разные люди. В 13-м же сезоне почти все серии неотъемлемо вписаны в общий сюжет, даже парочка тех, что больше всего похожи на традиционные филлеры. Как и ожидалось, эта идея оказалась удачной.

Сценарист Крис Чибнелл лично написал все серии (одну, правда, в соавторстве), и он явно куда комфортнее чувствует себя именно в этом формате. Как раз таким был, к примеру, сериал «Бродчёрч», созданный Крисом с нуля и в своё время очень популярный у публики. Судя по отзывам многих зрителей, 13-й сезон пришёлся им по вкусу заметно больше предшествующих двух сезонов эры Чибнелла, а это уже что-то да значит. Недостатков, правда, избежать не удалось, но об этом позже.

А начнём, пожалуй, с хорошего, чего на самом деле немало. В общем-то, в эру Тринадцатой хватало удачных решений самого Чибнелла или его команды. Сюда можно отнести, например, кастинг — в 11-м сезоне сыграли Алан Камминг и Крис Нот, в 12-м засветились Стивен Фрай и Горан Вишнич, на роль Мастера был очень кстати выбран Саша Дхаван, а на роль Беглого Доктора — актриса Джо Мартин, которая в этом амплуа многим понравилась даже больше основной исполнительницы роли, Джоди Уиттакер. В 13-м сезоне значимые роли сыграли такие актеры, как Аннабель Скоули, известная по сериалам «Быть человеком» и «Медичи», Джейкоб Андерсон — Серый Червь из «Игры престолов», и Кевин Макналли — Гиббс из «Пиратов Карибского моря».

Немало в эре Чибнелла и любопытных идей — и да, они правда были. Исторические серии стабильно выходили атмосферными и познавательными, замыслы с каждым сезоном становились всё более масштабными и событийными, концепции — интересными и перспективными. И всё это не говоря о долгожданном возвращении в сериал знакомых персонажей, от сонтаранцев и плачущих ангелов до Джека Харкнесса в прошлом сезоне и Кейт Стюарт в нынешнем.

Короче говоря — потенциала в идеях Чибнелла много. И порой этот потенциал реализован вполне достойно — например, с плачущими ангелами, серия про которых стала самой популярной в 13-м сезоне. Порой же, увы, воплощение замысла не дотягивает до заданной планки — как в случае, допустим, с той самой Кейт. Увидеть её зрители были очень рады, но она не сыграла почти никакой реальной роли в событиях сезона.

Прежние шоураннеры в своё время, рассуждая о возвращении кого-нибудь из старых персонажей, часто говорили, что не могут никого вернуть, пока не найдётся по-настоящему достойной истории. Было не слишком понятно, что это значит, — ведь подходящую историю можно просто написать специально. Видимо, произошедшее с Кейт и даёт нам ответ на этот вопрос. История была по-своему достойной в плане масштаба и роли, которую Кейт могла бы сыграть в событиях, но в итоге её роль оказалась не слишком значима. И именно поэтому, пусть даже увидеть Кейт было очень приятно, послевкусие от её возвращения остаётся смешанное.

К сожалению, на Кейт не заканчивается список начинаний сезона, не реализованных в полной мере. Это особенно заметно, если рассматривать сезон в целом — а на самом деле именно так его и следует оценивать, поскольку он, по сути, — одна история в шести частях. Но для порядка всё же давайте сначала пройдёмся по сериям поочерёдно.

Осторожно, спойлеры! Значимые мы скрыли вот таким образом .

Первая, «Хеллоуинский апокалипсис», стала бодрым и многообещающим зачином новой истории. Она положила начало сразу нескольким сюжетным линиям, которым ещё только предстояло пересечься позже, познакомила нас с большинством героев и злодеев, которые будут участвовать в грядущих событиях, и представила главную угрозу — Поток, разрушительную силу, способную уничтожить целую Вселенную.

Полноценно разобраться, что происходит, на тот момент было просто невозможно, поэтому многих зрителей смутила такая мешанина из людей, мест, событий и загадок. Но, в общем-то, так и должно быть. Именно такова структура большинства сериалов со сквозным сюжетом: несколько заданных изначально линий в ходе сезона пересекаются между собой, и ситуация постепенно проясняется. По большей части к концу ситуация и впрямь прояснилась, хоть и не во всём.

«Война сонтаранцев» больше прочих походила на стандартную серию «Доктора Кто» — злодеи-пришельцы пытаются нарушить ход истории, а Доктору при содействии спутников и известной исторической фигуры нужно им противостоять. Параллельно на другом конце Вселенной развивается глобальная арка сезона. Публике эта серия в целом пришлась по вкусу, хотя вопросов к логике происходящего в ней очень много, да и выбор сонтаранцев на роль главных злодеев всей истории — довольно спорная идея. Ладно бы ещё они остались промежуточными злодеями только на одну серию — но нет, в конце они вернутся снова и прочно войдут в тройку главных оппонентов Доктора в этом сезоне.

По поводу третьей серии, «Однажды во времени», мнения разделились. Некоторым зрителям не понравилось, что она по большей части состоит из экспозиции в виде путешествий по прошлому героев и поэтому не очень способствует продвижению общего сюжета. Однако я считаю, что на самом деле третья серия как раз одна из наиболее удачных. Нестандартный стиль повествования, решение позволить главным актёрам сыграть второстепенных персонажей, возвращение Джо Мартин в роли Беглого Доктора, оживлённый темп и необычная атмосфера — всё складывается в очень интересную историю, которую и пересмотреть лишний раз не грех. Кроме того, к логике событий в этой серии даже вопросов не слишком много, несмотря на обилие тайми-вайми. А вот о следующей, ставшей самой популярной за сезон, такого сказать нельзя.

Четвёртую серию, «Деревня ангелов», зрители ждали с особым нетерпением — ведь всеми любимые плачущие ангелы уже почти лет десять не возвращались на экраны полноценно. Их создатель и основной автор — Стивен Моффат, поэтому узнать, как серию о них напишет другой сценарист, было любопытно — и страшновато.

С одной стороны, получилось хорошо. Серия увлекательная, насыщенная, с приятными персонажами, межвременными твистами и самым захватывающим и загадочным клиффхенгером за долгое время. С другой стороны, даже если сесть и попытаться методично расписать события серии, по итогу всё равно останутся вопросы и необъяснённые моменты, которые в дальнейшем объяснять явно никто уже не станет. Серии с тайми-вайми — одни из самых сложных, поскольку требуют учитывать множество деталей, и здесь допустимы определённые условности. Но если условности очень масштабны и на них строится сюжет — это далеко не плюс. Под впечатлением от экшена и загадок недостатка ещё можно не заметить, но если копнуть глубже — от вопросов никуда не деться.

Пятая серия, «Пережившие Поток», в преддверии финала вышла довольно приятной, пусть и без претензий на что-то великое. К сожалению, клиффхенгер предыдущей серии при всей своей эпичности разрешился за пару минут. Но сюрпризом это не стало, потому что та же судьба постигла и почти все остальные клиффхенгеры сезона. Мы понаблюдали за приключениями спутников без Доктора, за приключениями Доктора без спутников, снова вернулись к загадке происхождения Доктора и природе Дивизиона, наконец получили некоторые ответы и добрались до очередного клиффхенгера. Вся надежда оставалась на финал сезона, где Чибнеллу предстояло размотать клубок всех сюжетных линий, подобрать все хвосты и ответить на все вопросы. Получилось ли у него сделать это как следует?

Не совсем. Как и остальные серии сезона, «Сокрушители» вышли насыщенными — в затянутости и неспешности событий Чибнелла теперь точно никто не обвинит. Но именно по этой причине финал оказался довольно скомканным. Причём очень много времени заняли элементы, без которых в сезоне вообще можно было обойтись.

Помимо уже упомянутой Кейт, не слишком нужными сюжету персонажами стали Бел и Виндер — разлучённые влюблённые, весь сезон искавшие друг друга, и Диана — несостоявшийся романтический интерес нового спутника Дэна. Все упомянутые герои по большей части вносят в происходящее очень скромный вклад. А если вклад местами всё же заметный, как у Дианы, то это скорее сбивает с толку, потому что похищают её непонятно зачем, выживает в тюрьме она непонятно как, непонятно почему без труда придумывает, как выбраться из тюрьмы, а потом тоже без труда придумывает решение главной проблемы сезона. Она, конечно, молодец, но кроме этого мы ничего толком о ней не знаем. Она просто молодец — и всё.

Бел с Виндером хотя бы служат наглядной иллюстрацией того, как Поток навредил Вселенной. Но этого маловато, чтобы оправдать их присутствие. Фанаты так хотели усмотреть в этих двоих хоть какой-то смысл, что даже придумали теорию: многие всерьёз полагали, что их пока что нерождённым ребёнком окажется сама Доктор. В какой-то момент теория даже выглядела правдоподобно, и от Чибнелла такое вполне можно ожидать, но нет — ничего на эту тему упомянуто не было и вряд ли будет. Для кого-то это стало облегчением, а для кого-то — даже разочарованием.

Все эти персонажи, безусловно, люди неплохие, но если исключить их разом из сюжета и лишь слегка переставить слагаемые, глобально не изменится ничего. Именно поэтому в ходе просмотра порой возникает мысль, что люди в 13-м сезоне служат скорее инструментом действия, нежели реальными его участниками.

Но из этого не следует, что значимых и интересных второстепенных персонажей в сезоне нет. Их как минимум трое — антропоморфный пёс Карваниста, профессор Джерико в исполнении Кевина Макналли и Джозеф Уильямсон, реальная историческая фигура, вписанная Чибнеллом в идею с Потоком. Все они разные, все неидеальны, и все хорошо запоминаются зрителю и вызывают искренние эмоции — в отличие от «просто молодцов», к которым помимо Дианы можно отнести и Бел, и Яс, и Дэна.

О Яс и Дэне следует обмолвиться отдельно, ведь они всё-таки основные спутники Доктора. К счастью, после ухода Райана и Грэма куда больше реплик достаётся Яс, и теперь она куда больше походит на живого человека со своими эмоциями, переживаниями и недовольствами. Увы, по-настоящему глубинно прописывать её уже поздновато — да и места для этого мало, ведь сезон и без того переполнен людьми. В конечном счёте она тоже остаётся «просто молодцом», который и ТАРДИС управлять теперь умеет, и из клеток людей спасать, и древние храмы исследовать. Негатива Яс всё ещё не вызывает, она вполне приятная девушка, — но и особого сопереживания тоже.

Дэн, особенно в начале, тоже подан зрителю практически идеальным, настолько, что даже подозрительно. Добрый, милый, обаятельный, смелый, до крайности альтруистичный, — такой набор черт делает героя слегка неправдоподобным, но всё-таки не без изъянов. Он настолько приятен, что это можно простить, а потому сердец уже завоевал немало. Грэм ещё мог бы посоперничать с Дэном, но уже сейчас, всего после нескольких серий, многие зрители готовы предпочесть его Райану, которого знают целых два сезона. Это о чём-то да говорит. В целом 13-й сезон — история скорее о Докторе, чем о её спутниках, оттого к концу их значимость вообще сводится к минимуму, но всё же хорошо, что они есть.

Злодеи сезона, как и очень многое в нём, полны недореализованного потенциала. Это Рой и Лазурь — служители самого Времени, а также инопланетная раса сонтаранцев и Великий Змей — малоприятная личность, с которой мы познакомились только в третьей серии и которая внезапно оказалась значимее, чем мы предполагали. Все они разные, но мотивация не прихрамывает только у сонтаранцев (их слабая сторона — скорее логика). Сюда можно также включить плачущих ангелов, но с натяжкой, поскольку посвящена им лишь одна серия, и у них с мотивацией всё как раз в порядке.

О Рое и Лазури мы даже после целого сезона знаем немного, кроме того, что их цель — освободить Время из неволи и по возможности насолить Доктору и Дивизиону. Они разрушают всё вокруг просто потому что, видимо, созданы именно для этого. После долгих разглагольствований о своих злодейских планах Рой и Лазурь остаются с носом и бесславно гибнут от рук существа, за которое так яростно сражались. Они по-своему интересны, жутковаты, эстетичны, но истории они дали меньше, чем могли бы.

Сонтаранцы — старожилы «Доктора Кто», впервые появившиеся в сериале почти 50 лет назад. В ньюскуле эти воинственные клоны — редкие гости, и вернуть их давно было пора. Но всё же умом, харизмой и эстетичностью они не блещут, оттого в качестве ключевой фигуры сюжета не слишком впечатляют. Довольно странно в одной серии слышать, что сонтаранцы глупы, и видеть тому прямое доказательство, а в другой — наблюдать, как им с лёгкостью удаётся провести киберлюдей и далеков, которые вообще-то уже давно заявлены как гении. Лупары — народ Карванисты — тоже явно не дураки, поскольку ухитрились создать эффективную защиту от Потока, и всё же сонтаранцы с такой лёгкостью избавляются от них, что нам это даже не показывают.

В конце концов сонтаранцы гибнут, когда Доктор использует их план против них самих, позволив заодно погибнуть всем далекам и киберлюдям. С одной стороны, так им и надо, а с другой — определённым взглядам Доктора это ощутимо противоречит. Но такое в эре Чибнелла происходит уже не в первый раз, и здесь уже целая отдельная тема для обсуждения.

Великого Змея тоже можно отнести к персонажам, без которых сезон легко бы обошёлся. Змей просто воплощает собой порочную систему, в итоге получающую по заслугам. Мотивация его смутна, конечные цели невнятны, итоговая судьба неопределённа. Фанаты успели понастроить немало теорий о том, кем он может быть, видели в нём и Мастера, и Рассилона, и Мару — а в итоге Змей оказался просто никем, и история его завершилась соответственно. Вероятно, он ещё когда-нибудь вернётся в сериал, но пока что неизгладимого впечатления не произвёл.

По итогу выходит, что лишнего в сезоне многовато, а важного — глубины эмоций, обоснований и объяснений — недостаёт. Пожалуй, в этом и есть его главная проблема. Примеров можно найти миллион:

Нажмите, если не боитесь спойлеров! Почему сонтаранцы, отправившись на Крымскую войну, заменили собой русских так, что про тех мгновенно все забыли?

Почему в «Деревне ангелов» два года, вырванных из времени, столкнулись в пространстве?

Как Лазурь, вроде бы заточённая чуть ли не на целую вечность, как и Рой, ухитрялась всю эту вечность прятаться на Земле и не подозревать, что она не человек?

Почему Яс и Дэн, проведя с Джерико в прошлом несколько лет, никак не реагируют на его смерть?

Почему все почти мгновенно забывают о том, что Карваниста в одночасье потерял весь свой народ, и против воли навешивают на него компанию Виндера и Бел?

Куда они втроём вообще собрались лететь, учитывая, что почти вся Вселенная вроде как уничтожена?

И куда в таком случае собрались путешествовать Доктор, Яс и Дэн? Причём собрались очень бодро и на позитиве, особо не задумываясь и не скорбя о том, что по всей Вселенной погибли миллиарды живых существ?

Почему Земля вообще ещё держится, учитывая, что Поток подобрался к ней очень близко и наверняка повредил и Луну, и Солнце?

Что происходило в течение сезона с ТАРДИС, и прекратилось ли это теперь?

На многие вопросы ответов мы рискуем так и не получить. На некоторые, возможно, получим, но времени осталось не так много — до конца эры Чибнелла осталось всего три спецвыпуска, первый из которых выйдет уже на Новый год. И посвящён он будет далекам — правда, они только что всей толпой сгинули в Потоке, но почему бы и нет.

Затейливая мозаика, которую нам презентовали в начале сезона, к концу сложилась только частично — слишком уж много фрагментов в ней недостаёт, чтобы можно было в полной мере оценить картину целиком. Некоторые недостатки, свойственные предыдущим двум сезонам, процветают и здесь.

Но несмотря на все перечисленные недочёты и спорные моменты, смотреть сезон было увлекательно. Он вышел динамичным, и в нём нашлось место любопытным задумкам, приятным сердцу отсылкам, запоминающимся персонажам и захватывающим моментам — чего только стоит встреча в финале двух Тринадцатых Докторов.