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    Видео | Юмор

    Новый год на Киберферме: нейропрезидент, кибермандарины и «Кабы не было зимы»

    31 декабря 2020
    Кот-император
    31.12.2020
    14645
    0 минут на чтение

    Студия  Birchpunk, выпустившая забавный вирусный ролик «Русская киберферма», сняла его продолжение — «Новогодний спецвыпуск в Кибердеревне». Рашн киберфермер Николай фром Рязань область (Сергей Чихачёв) отмечает новый год с семьёй и верными роботами, смотрит обращение нейропрезидента и слушает песню про кибермандарины.

    Ролик интересен ещё и тем, что мы впервые узнаём, когда происходит действие. На мгновение в кадре мелькает дата: «С новым 2098 годом».

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    Сергей Чихачёв в «киберпанке по-русски».

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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