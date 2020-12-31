Новый год на Киберферме: нейропрезидент, кибермандарины и «Кабы не было зимы»

Студия Birchpunk, выпустившая забавный вирусный ролик «Русская киберферма», сняла его продолжение — «Новогодний спецвыпуск в Кибердеревне». Рашн киберфермер Николай фром Рязань область (Сергей Чихачёв) отмечает новый год с семьёй и верными роботами, смотрит обращение нейропрезидента и слушает песню про кибермандарины.
Ролик интересен ещё и тем, что мы впервые узнаём, когда происходит действие. На мгновение в кадре мелькает дата: «С новым 2098 годом».
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Сергей Чихачёв в «киберпанке по-русски».
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