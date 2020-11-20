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    Новости | Юмор

    «Руссская киберферма» — лучшее вирусное видео дня

    20 ноября 2020
    Кот-император
    20.11.2020
    400
    0 минут на чтение

    Одно из самых популярных видео в рунете за последние сутки — смешной ролик «Руссская киберферма», снятый студией Birchpunk. В нём Сергей Чихачёв (известный актёр озвучания) играет роль продвинутого киберфермера Николая «фром Рязань Каунти», который со смешным акцентом рассказывает, как использует технологии будущего в своём хозяйстве. Между делом нам показывают летающий почтовый фургон «Почты России» (которая всё равно возит посылки по два года), инопланетный корабль, который разбирают на металлолом, и сортир с чёрной дырой из «Интерстеллара». И всё это под русскую народную песню про андроидов и коптеры.

    Автор сценария и режиссёр ролика — Сергей Васильев.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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