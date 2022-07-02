Тест: Хорошо ли вы знаете игры Hobby World

Издательству Hobby World исполнился 21 год! За это время оно познакомило российских игроков со множеством мировых настольных хитов самых разных жанров. Хорошо ли вы разбираетесь в этих играх? Отличаете ли «америтреш» от «евро»? Или для вас главная настольная игра — это всё ещё «Монополия»? Пройдите наш тест — и узнаете!