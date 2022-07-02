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    #настольные игры

    Тест: Хорошо ли вы знаете игры Hobby World

    2 июля 2022
    Юлия Харина
    02.07.2022
    22485
    9 минут на чтение
    #настольные игры
    15 главных игр в истории Hobby World  25

    Издательству Hobby World исполнился 21 год! За это время оно познакомило российских игроков со множеством мировых настольных хитов самых разных жанров. Хорошо ли вы разбираетесь в этих играх? Отличаете ли «америтреш» от «евро»? Или для вас главная настольная игра — это всё ещё «Монополия»? Пройдите наш тест — и узнаете!

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    Юлия Харина
    Читатель, настольщик, геймер, сериаломан, учитель, жена, мать, любитель фэнтези и фантастики, а еще реализма, детективов и отпуска на море. Мечтает о венерианских сутках для всего этого.

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