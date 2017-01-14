Комикс: Новая надежда умирает последней

ГлавнаяЮморКомикс: Новая надежда умирает последней Александр Ремизов 14.01.2017 Юмор Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Александр РемизовХудожник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.http://remizov.blogspot.com/ Comix RemizovStar WarsкроссоверТерминаторюмор Это интересно А ещё у нас есть Короткометражка: вот как надо драться, Кайло Рен! Что делать, если вы терпите бедствие в космосе Мультсериалы Star Wars: «Дроиды» и «Эвоки» Часть 1 Спойлеры! Почему не надо их бояться Комикс: Вбок в будущее Комикс: Война и орки-2 Александр Ремизов