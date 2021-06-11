У нас на сайте — отрывок из романа «Учитель и ученик» Клаудии Грей. Одна из самых высокооценённых книг нового канона по «Звёздным войнам» рассказывает о временах, когда молодой Оби-Ван обучался у Квай-Гона. В отрывке мы знакомимся с молодым Квай-Гоном, которому только-только исполнилось четырнадцать лет. И он вместе с учителем Дуку выслеживает опасную охотницу за головами…

Джедай должен быть бесстрашным воином, хранителем справедливости и знатоком путей Силы. Однако, пожалуй, главный долг любого джедая — передать свои знания другим. Мастер Йода обучил Дуку; Дуку обучил Квай-Гона Джинна; а теперь и у Квай-Гона есть свой падаван. Квай-Гону не раз доводилось смотреть в лицо всевозможным опасностям, но ничто не страшит его больше, чем мысль о том, что он может оказаться плохим учителем.

Оби-Ван Кеноби питает глубокое уважение к своему учителю, но не всегда его понимает. Ну почему Квай-Гону нужно постоянно нарушать правила, обязательные для всех джедаев? Почему Квай-Гон увлекается древними пророчествами, вместо того чтобы заниматься более насущными проблемами? И почему Квай-Гон не сказал, что обдумывает приглашение в Совет джедаев — прекрасно зная, что это положит конец их партнерству? Простой ответ пугает Оби-Вана: он оказался плохим учеником.

Когда джедай по имени Раэль Аверросс, еще один ученик Дуку, просит их помощи в разрешении политического спора, Джинн и Кеноби отправляются к королевскому двору планеты Пайджел, убежденные, что это их последняя совместная экспедиция. Но простое, на первый взгляд, задание быстро осложняется из-за интриг и видений кровавой катастрофы, которые угнездились в голове Квай-Гона. В то время как вера Квай-Гона в пророчества растет, вера Оби-Вана в своего учителя подвергается испытанию. И, как назло, именно в этот момент появляется новая угроза, против которой учитель и ученик должны выступить как никогда сплоченно… или разойтись навеки.

Много лет назад

— Преследую цель! — крикнул Квай-Гон в комлинк, надеясь, что его голос расслышат за ревом встречного ветра. Его мотоспидер зигзагом мчал сквозь листву джунглей. — Следите за мной!

На последнем слове голос надломился. «Класс», — подумал он, но сейчас не было времени думать о чем-то, кроме погони.

Они с Дуку входили в состав ударной группы, посланной на Нумидиан-Прайм, чтобы отыскать знаменитую охотницу за головами по имени Шенда Мол. Заказы она выполняла, не убивая отдельных лиц — что само по себе было достаточно скверно, — а выводя из строя пассажирские корабли или взрывая бомбы в общественных местах, а однажды она даже выпустила смертоносный вирус. Десятки тысяч жертв на пятидесяти разных планетах были для Мол не более чем побочным ущербом.

Джедаи выяснили, что Мол отправилась на Нумидиан-Прайм, где у нее имелись небольшая крепость и некоторое количество сторонников. Но всех этих сторонников уже арестовали, и теперь задачей Квай-Гона и его учителя было изловить саму охотницу.

Юноша поддал газу, стараясь лететь над густым подлеском, но ниже тяжелых пальмовых листьев. Падаванская косичка развевалась за головой, и он пожалел, что не надел очки, чтобы защитить глаза от ветра.

Теперь уже было поздно. Он перелетел через холм, за которым открылась каменистая равнина, где они и нашли убежище Мол. Квай-Гон сбросил скорость и как можно тише посадил спидер. Отсюда придется идти пешком.

Нумидиан-Прайм был опасной болотистой планетой, но Шенда Мол засела на возвышенности. Квай-Гон бесшумно шагал по листьям и лианам, которые были мягкими и зелеными. За исключением нескольких птиц, круживших вверху, никакой фауны в этой местности не наблюдалось. Держа ладонь на рукояти светового меча, Квай-Гон достал сканер, чтобы проверить, по тем ли координатам он идет.

Несколько больших каменистых холмов наверняка и служили Мол убежищем. Квай-Гон остановился у подножия одного из них, чтобы спрятать сканер и приготовиться к схватке. Дуку должен был появиться в любой момент, но не было никакой гарантии, что цель не попытается…

— Не двигайся, — сказала Шенда Мол. Она стояла, прислонившись к скальной формации несколькими метрами выше по склону, и ее бластер был нацелен в голову Квай-Гона.

Юноша застыл. Его рука по-прежнему лежала на мече: будь перед ним обычный противник, он мог бы положиться на то, что успеет выхватить оружие и отразить выстрелы. Но это была Шенда Мол. Фаллиинка со сверхбыстрыми рептильными рефлексами — причем даже среди фаллиинов она имела репутацию непревзойденного снайпера.

— Скажи мне, — произнес Квай-Гон, оставаясь неподвижным. — Я все время слышу, что ты никогда не промахиваешься…

— Правильно слышишь. — Она откинула голову назад, длинный черный «хвост» упал на зеленое плечо. — Если сомневаешься — пошевелись, и сам увидишь.

Шевелиться в намерения Квай-Гона не входило… пока что.

— Если ты можешь поразить любую жертву с огромного расстояния, то зачем прибегать к бомбам и вирусам? Зачем убивать тысячи, если можно убить лишь того, кого нужно?

Мол улыбнулась:

— Я играю в одну маленькую игру. И для победы мне нужно еще больше трупов… хотя, конечно, соревнуюсь я сама с собой. Это, знаешь ли, единственное состязание, которое имеет смысл. Жаль, мало кто это понимает.

Дуку будет здесь в любой момент, напомнил себе Квай-Гон. Учитель отслеживал его мотоспидер. Все, что от него требовалось, — это ненадолго задержать Мол.

— Ты один из учащихся, так? — Она оценивающе наклонила голову набок. — Не особо крупная рыба. Такую я обычно выкидываю.

Квай-Гону не понравилось слово «учащийся», но сейчас это была наименьшая из его проблем.

— Да, я еще не полноценный джедай.

— Это я и так знала, — сказала Мол. — Я ела сыр, который был старше тебя.

— Мне четырнадцать лет.

— Четырнадцать. — Она зашипела, что у фаллиинов иногда означало крайнее веселье. Квай-Гон решил, что лучше не отвечать.

Мол спустилась вниз по камням — практически со змеиной грацией, — по-прежнему держа его на прицеле. Квай-Гон был уверен, что дуло бластера не отклонилось ни на мгновение. Теперь она была на целый метр ближе.

— И что мне с тобой делать? — сказала охотница.

— Умнее всего будет развернуться и уйти, — ответил Квай-Гон. — Конечно, я и сам бы хотел, чтобы ты так сделала, но, видишь ли, это правда. Сюда едут другие. Чем раньше ты уйдешь, тем больше шансов, что сможешь от них оторваться.

— А потом вы просто выследите меня снова.

Это тоже было правдой.

Мол прищурилась:

— Рассказать тебе, в чем состоит моя маленькая игра, учащийся?

— Я думаю, ты так и так расскажешь, — ровным тоном ответил Квай-Гон. Ладонь, лежавшая на рукояти меча, уже вся вспотела.

— Правила такие. Я стараюсь убить по одной цели каждого возраста. Как минимум до двухсот — не могу же я все время гоняться за стариками. Но я хочу, чтобы были представлены все двести лет. Пока что мой самый старый — это вифид, которому было сто шестьдесят два. Самой младшей было четыре дня. Я считаю ее за ноль.

Все это Мол произнесла с гордостью. Квай-Гону стало дурно.

— И вот какое дело. — Ее ухмылка расползлась шире. — Я убила тринадцатилетнего и пятнадцатилетнего. Остался маленький пробел. Как раз тебя и не хватало.

«Она меня сейчас убьет». Рука Квай-Гона крепче стиснула меч… надо просто попытаться отбить ее выстрел, пускай это и безнадежно…

Из джунглей вырвалась вспышка света, поразив Шенду Мол. Она закричала от боли, бластер выпал и покатился вниз по склону, остановившись внизу. Квай-Гону больше не было ее видно — густой кустарник закрывал обзор, но он слышал сдавленные булькающие звуки, доносившиеся из ее горла. Слышал какое-то царапанье, как будто она скребла и пинала землю. Прежде чем Квай-Гон успел спросить, что это был за свет, листья зашелестели, и вышел мастер Дуку.

— Ты убиваешь беззащитных и бахвалишься этим, — сказал Дуку и прошел мимо Квай-Гона в кусты, неотрывно глядя на Мол. Хотя юноше хотелось видеть учителя, показаться самому, он понимал, что лучше не вмешиваться в стычку, когда у Дуку все под контролем. — Ты хотела убить моего падавана просто для того, чтобы удовлетворить свои жалкие амбиции. Ты считаешь себя выдающейся, не так ли? Да что ты знаешь об истинном могуществе?!

Ослепительный свет засверкал снова и снова. Квай-Гон по-прежнему ничего не видел воочию, но чувствовал, как кожу начало пощипывать, а волосы встали дыбом. В воздухе запахло озоном.

Но все это казалось не важным на фоне отчаянных криков боли, которые издавала Мол.

Затем вопли стихли. На мгновение Квай-Гону показалось, что Шенда Мол мертва, но затем он услышал, как она судорожно постанывает. Эти звуки вывели его из ступора.

— Учитель, хватит. — Он продрался сквозь заросли и встал между Дуку и Мол. Убийца лежала у ног джедая, свернувшись клубком, и дрожала. — Пожалуйста. Со мной все в порядке. Мы ее забираем. Все кончено.

Выражение на лице Дуку было невозможно понять, но он медленно опустил руку.

— Все кончено, — повторил наставник. Вдруг он как будто снова вернулся к норме. — С тобой все в порядке, мой падаван?

— Да, учитель. — Каждый раз, когда Дуку спасал ему жизнь, Квай-Гон благодарил его. Но сейчас не мог.

Что сейчас сделал его учитель?

— Позволь, я вызову остальных. — Дуку отошел от него, доставая коммуникатор. Квай-Гон остался стоять, «охраняя» Шенду Мол, которая дрожала на земле.

Перевод Василия Ткаченко