«Бракованная партия»: новый сериал по «Звёздным войнам». Первые впечатления

В мае на сервисе Disney+ состоялась премьера «Бракованной партии» — мультсериала, ставшего идейным и стилистическим продолжением «Войн клонов». Действие сериала начинается в последние часы этих самых войн, а в центре внимания оказывается специальный отряд 99 — элитное подразделение спецназовцев, состоящее из не вполне обычных клонов.

«Бракованная партия» дебютировала на экране в прошлом году в первой арке седьмого сезона «Войн клонов». Но о существовании отряда мы узнали ещё несколько лет назад, когда сырые анимированные раскадровки всех четырёх серий с его участием вместе с концепт-артами были выложены на официальном сайте в рамках проекта «Войны клонов: Наследие».

Арка о Бракованной партии удостоилась положительных откликов зрителей, однако решение выделить этой команде отдельный мультсериал не казалось очевидным. С одной стороны, продолжение «Войн клонов», выполненное в стилистике оригинала и рассказывающее историю становления Империи, — это стопроцентный хит. Многие фанаты с радостью узнали бы, что сталось с их любимыми персонажами. Да и в целом промежуток между третьим и четвёртым эпизодами — один из самых интересных и мало исследованных периодов в истории далёкой-далёкой галактики. Однако делать главными героями персонажей, засветившихся всего в одной арке за семь сезонов? История о дальнейших похождениях Асоки или Рекса вызвала бы куда больший ажиотаж.

С другой стороны, построив повествование вокруг Асоки или Рекса, авторы в итоге загнали бы себя в тупик. Сложно держать интригу, если зрители с самого начала знают, что спустя двадцать лет Асока будет агентом Восстания, а Рекс и ещё пара клонов поселятся в старом шагоходе у чёрта на куличиках. Охотник же и его команда — персонажи новые, и их дальнейшая судьба ещё не известна. К тому же на конец «Войн клонов» и Рекс, и Асока — беглецы, старающиеся не привлекать к себе внимание властей. А персонажи, оставшиеся на службе в действующей армии, открывали перед авторами море возможностей.

«Хорошие солдаты следуют приказам…»

Сценаристы «Бракованной партии» могли изнутри показать превращение армии Республики в безжалостную имперскую военную машину. Конфликт между внутренними идеалами клонов и всё более жестокими приказами, поступающими от нового командования, мог дать неплохую почву для драматичных сюжетов. К сожалению, уже в первой серии создатели отправили эту перспективу в утиль: отряд 99 практически в полном составе дезертировал из имперской армии.

Справедливости ради, определённые зачатки будущих конфликтов все же остались. Поскольку клоны дезертировали не все, столкновение с бывшими товарищами неизбежно. Обычных клонов Охотник и его банда убивают без размышлений, но как они поступят, когда в перекрестье прицела окажется кто-то свой?

Кроме того, сценаристы успели показать, как именно республиканская армия превратилась в имперскую. Оказывается, вживлённые в мозг каждого клона чипы не просто заставили регулярных бойцов выполнить приказ 66, но и полностью изменили их модель поведения, превратив их в жестокие и бездумные машины, слепо следующие любому велению начальства.

Мультсериал касается и темы замены клонов призывниками. Казалось бы, глупо отказываться от армии, которая только что избавилась от твоих злейших врагов и принесла тебе галактическое господство. Но чуть ли не на следующее утро после приказа 66 Уилхафф Таркин лично прилетел на Камино и расторг заключённый Республикой контракт на дальнейшее производство клонов. Судя по словам Таркина, всё упирается в деньги — подготовка призывника обходится вдвое дешевле. Правда, Таркин не учёл, что призывные солдаты обладают свободой воли и куда больше клонов склонны подвергать приказы сомнению. Видимо, он решил, что подобные вопросы можно уладить с помощью пропагандистской машины и расстрела инакомыслящих.

Также «Бракованная партия» объясняет, откуда взялись цепные коды, с помощью которых позже выслеживал своих жертв Мандалорец. Оказывается, это своего рода цифровые паспорта, введённые в первые дни существования Империи. В сериале их наличие необходимо как минимум для межпланетных перелётов — если вы не хотите навеки застрять в заштатном мирке, придётся обзавестись цепным кодом. Так имперская машина с самого основания получила мощный инструмент контроля.

Как иронично. Клоны хотели себе имена вместо цифр, а теперь граждане выстраиваются в очереди, чтобы получить себе номер. Тех

«Времена меняются, цели меняются…»

Зарождение Альянса за восстановление Республики — одна из любимых тем для авторов «Звёздных войн». Об этом рассказывали «Повстанцы», об этом повествовал «Изгой-один», этому будет посвящён «Андор», и даже в «Войнах клонов» была арка о ранних годах известного повстанца Со Герреры. Кстати, Геррера успел засветиться и в «Бракованной партии» — пока что в камео, но он может сыграть важную роль в следующих сериях.

По первым эпизодам непонятно, какая судьба ожидает Бракованную партию в дальнейшем. Они уже успели превратиться в дезертиров и врагов государства, а судя по телевизионным роликам, впереди их ждёт карьера наёмников. Но, скорее всего, рано или поздно они присоединятся к повстанцам. Именно такой ход лежал в основе «Повстанческих коммандос», одного из отменённых сиквелов Republic Commando — игры, которой во многом вдохновлялся Дэйв Филони при работе над «Войнами клонов». Возможно, время развить этот сюжет пришло именно сейчас.

Война клонов закончилась. Гражданская война вот-вот начнётся. Со Геррера

«Похоже, дети просто не твоя область знаний…»

Главным сюрпризом «Бракованной партии» стало появление Омеги — десятилетней девочки, с которой отряд знакомится на Камино после выполнения очередного задания. Судя по всему, Омега — ещё один клон с продвинутыми характеристиками, но пока что причины её создания остаются тайной. Среди фанатов уже пошли домыслы, что Омега — это неудавшийся клон Палпатина и будущая мать Рей, но первые серии не подтвердили и не опровергли эту теорию.

Омега выполняет в сюжете сразу несколько функций. С одной стороны, она даёт юной аудитории персонажа, с которым можно себя ассоциировать. С другой, глядит на далёкую-далёкую галактику незамутненным взглядом ребёнка, который всю жизнь провёл в стенах стерильных городов каминоанцев и теперь открывает для себя полную чудес Вселенную. Девочка искренне восхищается даже такой ерундой, как почва. Незамутненный восторг Омеги напомнил автору этой статьи, как он сам ровно двадцать лет тому назад открыл для себя «Звёздные войны». Эмоции были примерно те же, и здорово снова о них вспомнить.

Мнения фанатов об Омеге наверняка разделятся. Части зрителей девочка покажется очередной назойливой и вездесущей Мэри Сью, которая вечно будет лезть на рожон, влипать в неприятности, вылезать из них невредимой и раздражать своей недалёкостью. С другой стороны, фанаты то же самое говорили и об Асоке, а за десять лет Шпилька превратилась во всеобщую любимицу.

У Омеги есть все задатки вырасти в отличного персонажа. Она умна и смекалиста, знает нечто неизвестное остальным клонам и способна смотреть на происходящее незамутнённым взглядом. Она искренне пытается помочь, старается не отсвечивать лишний раз, а в первой серии она очень смешно копировала все жесты Охотника. Главное теперь не выводить её на первый план, а позволить ей постепенно стать неотъемлемой частью отряда. Начало этому уже положено.