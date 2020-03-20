Галактическая война между Республикой и сепаратистами подходит к кульминации. Армия дроидов осадила республиканские верфи на планете Анаксес и, кажется, вот-вот победит. Генералы-джедаи в замешательстве: враг словно предугадывает каждый их шаг! Капитан Рекс и отряд «дефективных» суперсолдат отправляются за линию фронта на поиски разгадки. И выходят на след Эхо — элитного клона, который уже давно считается погибшим…

Считались погибшими и «Войны клонов». Мультсериал, действие которого разворачивается между вторым и третьим эпизодами «Звёздных войн», продержался на телеэкранах с 2008 по 2014 год. За это время он воспитал новое поколение юных фанатов, во всех подробностях раскрыл эпоху трилогии приквелов и даже переписал некоторые основы мифологии «Звёздных войн» — при непосредственном участии самого Джорджа Лукаса.

Увы, после продажи Lucasfilm медиаимперии Disney проект забуксовал. Когда подошёл к концу пятый год эфира, контракт с каналом Cartoon Network сорвался, и укороченный, наскоро завершённый шестой сезон показали на Netflix. Однако поклонники так просто не сдались и несколько лет упорно штурмовали студию в соцсетях, требуя #СпастиВойныКлонов. И неожиданно — успех!

В 2020 году «Войны клонов» вернулись, чтобы сыграть финальный аккорд. Три наиболее важные арки — всего 12 серий — должны подвести черту в истории конфликта и его главных героев. Однако первый сюжет поначалу вызывает недоумение: почему из огромного массива накопленных сценариев отобрали именно «Бракованную партию»?

Да, «Войны клонов» невозможно представить без, собственно, клонов. В фильмах они были не более чем армией безликих статистов в белой броне; сериал же, наоборот, старался показать их уникальность. Каждому из генетически идентичных бойцов прописали свой характер, свою историю и своё мнение о войне, ради которой их произвели на свет. От мудрого капитана Рекса до свободолюбивого Файвза — сериал подарил зрителям множество ярких героев-клонов. Но даже на этом фоне четверка спецназовцев из Подразделения 99 заслуживает особого внимания.

Идею уникального отряда, где у каждого клона особая специализация, предложил ещё Лукас. Специализацию создавали «желательными» генетическими мутациями. Флегматичный снайпер по прозвищу Прицел демонстрирует меткость даже на расстоянии многих километров от цели. Веселый силач Громила, напротив, специализируется на ближнем бое и легко раскидывает целый коридор дроидов. Хакер Тех взламывает вражеские базы данных и держит в памяти уйму вещей, от инопланетных языков до повадок различных зверей. А всех их направляет Охотник, гениальный следопыт и мастер ножевого боя.

Свою индивидуальность «бракованная партия» ценит особо. Сериал не упускает возможности показать их шутливое соперничество друг с другом и пренебрежительное отношение к «регам» — солдатам регулярной армии. Доходит до откровенно жутких деталей. После крушения транспортника в начале операции Громила переворачивает искорёженную машину, чтобы достать раненого капитана. В обломках кабины тем временем болтается труп пилота. Не моргнув глазом, Громила перекидывает капитана через плечо и лишь смеется, когда транспортник с павшим пилотом внутри взрывается у него за спиной.

Разумеется, с таким набором персонажей можно ожидать изобретательного экшена и разнообразных боевых ситуаций. Тут и атака бомбардировщиков, и битва «стенка на стенку», и воздушная погоня, и зачистка вражеского центра связи (снятая одним долгим планом!), и даже отчаянная оборона поселения аборигенов от гигантских трехногих бронемашин. Герои постоянно взаимодействуют друг с другом, комбинируя навыки, и успешно работают с джедаями. Значительную часть арки спецназовцы проводят в компании Энакина Скайуокера — обросшего, сурового и уже почти готового к переходу на Тёмную сторону.

Кроме шуток, на эту историю идеально ложится механика кооперативного шутера. Хочется верить, дизайнеры из Electronic Arts уже взяли «Бракованных» на карандаш. А пока что можно в очередной раз пройти Republic Commando — с ней арка перекликается не раз.

Ещё по экшен-эпизодам отлично видно, насколько возрос технический уровень «Войн клонов». На старте сериала Lucasfilm едва хватало бюджета и мощностей на анимацию плаща генерала Гривуса. Теперь, 12 лет спустя, по экрану маршируют огромные армии, по воздуху стелется фотореалистичный дым, инопланетные деревья рассыпаются на сотни хрустальных осколков, а выстрелы дают убедительные отсветы на броне бойцов. Некогда «деревянные» модели персонажей хотя и сохранили стилизованную угловатость, но к седьмому сезону стали двигаться более плавно, усложнилась и анимация лиц. А новая виртуальная камера старательно имитирует эффект реальных кинолинз и играет с глубиной пространства на крупных планах. В общем, картинка выглядит дорого, эффектно и подчеркнуто кинематографично.

Весь этот набор достоинств не вызывал бы никаких вопросов, будь «Бракованная партия» лишь одной из множества историй в полноценном сезоне на 24 эпизода. В версии сценария от 2012 года арка как раз открывала седьмой из восьми запланированных сезонов. Это была очередная боевая операция в затянувшейся войне: новые герои представлялись, побеждали злодеев, получали медали, летели дальше.

Подразделение 99 должно было появиться как минимум в ещё одном сюжете — про то, как начиналась битва за родную планету вуки Кашиик, показанная в «Мести ситхов». Так почему же авторы сериала при ограничении в 12 эпизодов решили завершить не ту историю, которая непосредственно связана с фильмами, а вроде как незначительное сражение за Анаксес?

Ключ к тайне — в изменениях, произошедших с «Бракованной партией» со времен закрытия сериала. Ведь многие фанаты уже видели эту арку: в 2015 году Lucasfilm выпустили её в виде анимированных черновиков-раскадровок, которые и сейчас несложно найти в сети. Сравнение двух версий одного сюжета даёт уникальную возможность отследить творческий процесс создания «Звёздных войн». Изначальный сценарий серьезно переработали шоураннер Дэйв Филони и новый автор Мэтт Михновец. Последний известен не только как сценарист недавней игры «Джедаи: Павший орден», но и как создатель арки про битву за Умбару из четвертого сезона «Войн клонов» — мрачной и трогательной истории, исследующей человечность простых солдат, попавших в мясорубку конфликта.

Да, многие изменения в релизной версии «Бракованной партии» скорее косметические. Кое-где авторы переставили сцены местами для лучшей динамики, какие-то шутки убрали или заменили, зачем-то сократили и довольно неловко перемонтировали «новостную ленту» в прологе. Примерно 80% сценария осталось в неприкосновенности — вот только оставшиеся 20% расставляют совершенно иные акценты и полностью меняют восприятие арки. События те же — история совсем иная.

Черновик во многом строился на геополитике и логике войны. Герои регулярно обсуждали стратегию, тактические алгоритмы и последствия нарушения нейтралитета. В окончательном варианте почти вся эта экспозиция утрачена, а центром истории стали взаимоотношения двух клонов, капитана Рекса и его старого товарища Эхо. Оба — ветераны «Войн клонов» ещё с первого сезона и потому несут за собой огромный эмоциональный груз былых побед, поражений и потерь. И новые диалоги это учитывают: постоянно испытывают персонажей на прочность.

Рекс тоскует по погибшим собратьям и вопреки всему цепляется за веру в то, что Эхо выжил, — что, кстати, роднит его с Энакином, который точно так же не в силах отрешиться от любви к близким. Эхо, напротив, измучен войной и ищет возможность хоть как-то изменить свою судьбу. В одной из сцен Рекс радостно заверяет его, что уж теперь-то всё у них пойдёт «как в старые-добрые времена». В черновике фраза звучала бравурно. В новой версии сценария Эхо затравленно повторяет эти слова, в одиночестве стоя на фоне покорёженных скал.

Окончательный вариант «Бракованной партии» — уже не только военный боевик с участием четвёрки суперкрутых спецназовцев, но и умная драма, где показана человеческая цена войны. Неслучайно время действия перенесено чуть ближе к третьему эпизоду. Вся арка проникнута атмосферой надвигающейся катастрофы, а большая часть сцен рисовалась в сумерках или глубоких тенях. Финал истории радикально отличается от того триумфального, что был в черновике, и визуально повторяет одну из самых печальных сцен сериала — уход Асоки из Ордена джедаев в конце пятого сезона.