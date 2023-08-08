Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2023

Вот и лето завершается. На сей раз под занавес очередной поры года издатели обещают целый залп новых книг самых известных авторов, чего не было предыдущие пару месяцев. Правда, несколько из этих книг формально вышли в последних числах июля, но на прилавки магазинов попадают только сейчас. Так что они вполне заслуживают быть представленными в нашем дайджесте. Практически все новинки заслуживают внимания — несколько ярких представителей разнообразного фэнтези вроде романов Брендона Сандерсона, Алексея Пехова и Ребекки Куанг, очередной «странный» роман Макса Фрая, мистический стимпанк ещё одного сына Стивена Кинга… Об этих и других интересных новинках расскажет наш регулярный дайджест за август нынешнего года.

КОСМИЧЕСКАЯ ОПЕРА

Зорайда Кордова «Звёздные войны: Расцвет Республики. Сближение»

Время расцвета Республики. Между планетами Айрем и Э`роно тлеет конфликт, способный перерасти в войну. Ситуацию обостряет покушение на наследников планетарных правителей — расследованием занимается джедай Гелла Наттай, которой помогает Аксель Грейларк, сын канцлера Республики. Гелла и Аксель не доверяют друг другу, но пережитые совместно испытания помогут им сблизиться.

Что нас ждёт: роман из межавторского цикла «Звёздные войны», действие которого происходит задолго до событий основной Саги.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Звёздные Войны»

ФЭНТЕЗИ

Брендон Сандерсон «Утраченный металл»

Законник Ваксиллиум Ладриан пытается разоблачить преступную деятельность тайной организации Круг, имеющей связи в самых высоких сферах. Однажды Вакс узнаёт, что Круг, вероятно, завладел новым оружием, которое обладает невиданной ранее разрушительной силой. Ситуация усугубляется тем, что богиня Гармония более не властна в королевстве.

Что нас ждёт: заключительный роман тетралогии авантюрно-эпического технофэнтези «Двурождённые» из условного Космерского цикла.

Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

Брайан Стейвли «На руинах империи»

Пять лет минуло после кризиса, едва не погубившего Аннурскую империю. Но проблемы никуда не исчезли. Власть правителя очень ослабла, особенно из-за практически полного уничтожения элитных войск, крылатой гвардии. Надеясь на её восстановление, имперский двор отправляет экспедицию на поиски давно утраченного гнездовья боевых ястребов. Трое героев оказываются замешаны в эту историю. Странствующий монах Акиил, священник богини любви Рук и одна из немногих уцелевших крылатых гвардейцев Гвенна Шарп. Причём каждый из троицы преследует собственные цели.

Что нас ждёт: первый роман цикла эпического фэнтези «Пепел Нетёсаного трона» из вселенной «Хроник Нетёсаного трона».

Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

Алексей Пехов «Цветок яблони»

Война разгорается. И каждому из героев, прошедших долгий путь — Тэо, Шерон, Лавиани и Мильвио, — предстоит окончательно выбрать сторону. А ещё — решить, готовы ли они пожертвовать самым дорогим, что имеют, ради победы.

Что нас ждёт: шестой и финальный роман цикла «Синее пламя», в котором автор развяжет все узлы предыдущих книг.

Издательство / серия: «Альфа-книга» / «Фантастический боевик»

Ребекка Куанг «Вавилон. Сокрытая история»

XIX век. Британская империя, учёные которой владеют магическим искусством переводов, стала самым могущественным государством в мире. И средоточие силы империи — Вавилон, королевский институт переводов Оксфордского университета. Родившийся в Китае Робин Свифт потратил много лет и усилий, чтобы поступить в Вавилон. Но когда Робин добился своего, то узнал о тайном обществе «Гермес», которое противодействует зловещим планам империи. И теперь Робину предстоит выбрать, на чьей он стороне…

Что нас ждёт: внецикловый роман в стиле лингвистического тёмного фэнтези, написанный автором цикла «Опиумная война».

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Ребекка Куанг»

Хелен Уэкер «Тайный дворец: Роман о големе и джинне»

Обосновавшийся в Нью-Йорке голем Хава и сдружившийся с ним огненный джинн Ахмад пытаются разобраться в своих отношениях, одновременно помогая окружающим их обычным людям. Например, богатой наследнице Софии Уинстон, которая страдает таинственным недугом.

Что нас ждёт: продолжение мирового бестселлера на стыке мифологического фэнтези и магического реализма «Голем и джинн».

Издательство: «Азбука», «Азбука-Аттикус»

Алекс Феби «Город мёртвого бога»

Разрушенный стихией город Мордью, в катакомбах которого, по легенде, лежат останки убитого бога. Мальчик Натан Тривз из очень бедной семьи продан родителями таинственному колдуну Мастеру, который правит городом. И так выходит, что жалкий раб способен низвергуть могущественного хозяина — если поймёт свою силу и пройдёт череду испытаний.

Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла тёмного фэнтези в духе книг «новых странных» вроде Мьевиля.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon»/ «Fanzon. Наш выбор»

Оливи Блейк «Парадокс Атласа»

После пройденного испытания пятеро молодых магов стали членами Александрийского общества, где сосредоточена мудрость и сила мира. Теперь каждый должен выбрать своё место. И сполна проявить те качества, которые помогли им добиться успеха, — подлость, способность к предательству, цинизм и беспринципность. Потому что только отпетые негодяи могут преуспеть среди александрийцев.

Что нас ждёт: второй роман цикла тёмного фэнтези «Атлас».

Издательство / серия: «АСТ: Mainstream» / «Бестселлеры Оливи Блейк. Шестерка Атласа»

МИСТИКА И ХОРРОР

Оуэн Кинг «Куратор»

Америка XIX века, где бушует гражданская война. Разница с нашей реальностью в том, что здесь можно наладить связь с потусторонним миром. Девушка Ди пытается стать куратором Общества исследований связей с иными реальностями, чтобы найти душу умершего старшего брата. А тем временем в городе творится неладное — в заброшенном музее сами по себе появляются зловещие артефакты, по ночам капитан загадочного корабля вербует в свою команду мертвецов, а таинственный мужчина с чёрной бородой подвергает попавших ему в руки людей чудовищным пыткам. И это всё звенья одной цепи… Что-то страшное грядёт!

Что нас ждёт: внецикловый роман, мистический хоррор в декорациях стимпанка от одного из сыновей Стивена Кинга.

Издательство / серия: «АСТ: Neoclassic» / «Вселенная Стивена Кинга»

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Макс Фрай «Ловцы книг»

Лейн — город, которого нет. Может, город. Может, иллюзия. Или просто мимо плывущее облако. А ещё невидимый для чужаков бар «Крепость» где-то в закоулках Вильнюса. И, конечно, Ловцы книг — кто они и почему ловят книги? И о чём именно написано в этих книгах? Обо всём этом можно узнать, лишь прочитав новый роман Макса Фрая — по словам писательницы, «идеальный» для неё.

Что нас ждёт: первая том одноимённого цикла, где реальность смыкается с фантастикой.

Издательство / серия: «АСТ» / «Ловцы книг»

Брайан Кэтлинг «Ворр»

Рядом с городом Эссенвальд раскинулся обладающий специфическим разумом магический лес Ворр, где не действуют обычные законы мироздания. Бывший солдат решает осуществить давнюю мечту — дойти до конца леса. Но есть люди, которые опасаются результата его экспедиции и потому нанимают киллера, чтобы убить странника. А ещё есть девушка, излишняя тяга которой к знаниям самым фатальным образом изменила её жизнь.

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Ворр» британского художника, скульптора и поэта с предисловием Алана Мура. Очень странное фэнтези с привкусом магического реализма.

Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Иная фантастика»

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Трейси Чи «Тысяча шагов в ночи»

Дочь трактирщика Миуко однажды встретила демона, который поцеловал её. После этого девушка постепенно сама стала обращаться в демона, способного убивать простым прикосновением. Чтобы вернуть человеческую сущность, Миуко придётся отправиться в опасный поход, цель которого — найти Лунных богов, способных ей помочь. А может, стать полноценным демоном — единственный путь к спасению?

Что нас ждёт: внецикловый роман юношеского фэнтези на основе японской и китайской мифологии.

Издательство / серия: «Эксмо: Freedom» / «Young Adult. Азиатское магическое фэнтези»