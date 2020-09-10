Что почитать? Три фэнтези-книги про ангелов

Героями фэнтези становится множество удивительных созданий: эльфы, хоббиты и гномы, вампиры и оборотни, драконы — список можно продолжать ещё долго. На фоне этого удивительно, как редко на первый план выходят ангелы. Демонам гораздо чаще достаются значимые роли, ведь кто не любит обаятельных мерзавцев? Но те редкие случаи, когда авторы фэнтези решают задействовать ангелов как главных героев, показывают, что у них есть большой потенциал. Это в большинстве своём яркие и запоминающиеся романы. Характеры крылатых светочей добродетели можно сделать достаточно глубокими и сложными, как играя со стереотипами, так и отходя от них, чтобы создать нечто уникальное.

Благие знамения

В книге об Армагеддоне по всем библейским канонам, ангелы, разумеется, необходимы. Так же как демоны, всадники и Антихрист. Не обошлось и без пёстрой компании самых неожиданных персонажей: от потомственной ведьмы до случайных попутчиков. Но вернёмся к ангелам: каково небесное воинство «Благих знамений»? Они бюрократы и святоши, и это сочетание делает их беспощадными. Им важно сделать всё «правильно», и не важно, какой ценой. Вся жизнь на планете для них не стоит того, чтобы пытаться остановить конец света — ведь он должен случиться.

Ангел Азирафаэль, один из главных героев, отличается от своих товарищей по крылатому воинству. Незаметно отдав изгнанным из Рая людям свой огненный меч, он не был уверен, что это «правильно». Но не смог поступить иначе. У него появилась привычка делать то, что велит сердце, а не правила. А потом долго задаваться вопросом: что если мой поступок пойдёт во зло? Близкий к Земле с её радостями, знаниями и надеждами, Азирафаэль как будто научился у людей совершать ошибки. А ошибаться может только тот, кто имеет свободу воли. Он перестаёт быть просто слугой божества.

В образе Азирафаэля легко узнаётся типаж неловкого, мягкого интеллигента. Он весьма «негероичен» для персонажа, который противостоит концу света. Основные добродетели Азирафаэля связаны отнюдь не с отвагой, хотя в отчаянной ситуации он способен удивить читателей.

Сеятель ветра

А что если ангелы не благодетельные, милостивые и всепрощающие создания? Что если они жаждут власти и интригуют? Что если Бог покинул этот мир, и крылатые — последний рубеж, стоящий между жизнью и тем, кто хочет её уничтожить? Что если Сеятель ветра, несущий конец света, придёт, согласно пророчеству, а небесное воинство разобщено и сиротливо? Именно этими вопросами задаётся польская писательница Майя Лидия Коссаковская на страницах своего дебютного романа.

Главные герои «Сеятеля» — ангелы, много разных ангелов. Это позволяет взглянуть на ситуацию с разных точек зрения: глазами «узурпаторов» или «проходящих мимо», а иногда даже Павших (с которыми всё ещё можно найти общий язык, ведь перспектива уничтожения всего сущего не радует и их). Ангелы здесь весьма человечны. Перед нами — полководцы, которым приходится принимать сложные решения. Они сохранили шрамы былых битв и не готовы сдаваться просто. Если им приходится решать за других ради их же блага — что с того? Они бывают жестоки и горделивы. Не совсем то, чего мы привыкли ждать от ангелов, правда?

И всё же герои продолжают сражаться во славу Его. Лишённые божественной любви, они страдают, хотя и стремятся скрыть это от других. Ангелы не в силах осознать произошедшее, постичь смысл решения Бога покинуть их, но продолжают отчаянно жаждать… прощения? Принятия? Это тёмное и мрачное боевое фэнтези, где Небеса вот-вот оросит кровавый закат времён.

Бобби Доллар

Трилогия Тэда Уильямса, который знаком читателям по эпическим циклам «Орден Манускрипта» и «Иноземье». Заглавный Бобби Доллар — ангел-адвокат, который защищает право умерших на билет в райские сады. Профессия достойная, а вот образ жизни Бобби — не слишком. Он поддаётся гневу, сквернословит, любит женщин и злоупотребляет выпивкой. Высокое начальство не слишком-то довольно им, а у него есть причины не доверять им в ответ. Но работа идёт гладко, по крайней мере, пока не начинают пропадать души, которые, собственно, должны судить.

Чтобы выпутаться из неприятностей, Бобби приходится с головой погрузиться в расследование заговора. В процессе читателей ждёт море чёрного юмора, с которым ангельский адвокат встречает удары судьбы, очередное подозрение на Апокалипсис (куда без него?) и вскрытие язв ужасающей коррупции как в Аду, так и на Небесах. Разбирательство грядёт без шуток мирового масштаба. Удастся ли Бобби решить судьбу всего живого в зале суда?

Рай и ад, трагедии людей и интриги бессмертных сливаются в калейдоскопе этого мрачного, но задорного фэнтези. Бобби — не образцовый ангел, но в этом и соль. Он бывает слишком опрометчив, зато красноречив и обаятелен: чем дальше, тем больше…