Фан: как бы выглядел «Безумный Макс», если бы его снял Уэс Андерсон?

Пользователь As directed by показал, как бы выглядели фильмы «Безумный Макс» 1979 и 2015 годов, если бы их снял Уэс Андерсон вместо Джорджа Миллера.

Для этого он прибегнул к популярной неройсети Midjourney. По его словам, на этот раз ему даже не пришлось «скармливать» ИИ референсы.