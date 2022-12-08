Фан: как бы выглядел «Безумный Макс», если бы его снял Уэс Андерсон?

Пользователь As directed by показал, как бы выглядели фильмы «Безумный Макс» 1979 и 2015 годов, если бы их снял Уэс Андерсон вместо Джорджа Миллера.
Для этого он прибегнул к популярной неройсети Midjourney. По его словам, на этот раз ему даже не пришлось «скармливать» ИИ референсы.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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