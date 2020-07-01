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    Комиксы
    #Forgotten Realms (Забытые королевства) #читаем комиксы

    Читаем комикс по Baldur’s Gate: Минск и Бу воскресают!

    1 июля 2020
    Кот-император
    01.07.2020
    19458
    1 минут на чтение
    #Forgotten Realms (Забытые королевства) #читаем комиксы
    Читаем комикс Baldur's Gate: Минск и Бу воскресают! 1

    На русском выходит комикс по вселенной «Забытых королевств» — «Легенды Врат Балдура» от Джима Заба и Данбара Макса. Это продолжение знаменитой серии игр Baldur’s Gate, посвящённое, помимо прочего, безбашенному следопыту Минску и его ручному боевому хомяку Бу. Действие происходит через много лет после финала игр, в городе Врата Балдура, где посреди рынка стоит статуя знаменитого следопыта. А может, и не статуя…

    В русское издание войдёт вся мини-серия из пяти выпусков. С разрешения издательства мы публикуем начало комикса.

    Черновик 733
    Читаем комикс Baldur's Gate: Минск и Бу спасают эльфийку
    Читаем комикс Baldur's Gate: Минск и Бу спасают эльфийку 1
    Читаем комикс Baldur's Gate: Минск и Бу спасают эльфийку 2
    Читаем комикс Baldur's Gate: Минск и Бу спасают эльфийку 3
    Читаем комикс Baldur's Gate: Минск и Бу спасают эльфийку 4
    Читаем комикс Baldur's Gate: Минск и Бу спасают эльфийку 5
    Читаем комикс Baldur's Gate: Минск и Бу воскресают!

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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