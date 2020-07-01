Читаем комикс по Baldur’s Gate: Минск и Бу воскресают!

На русском выходит комикс по вселенной «Забытых королевств» — «Легенды Врат Балдура» от Джима Заба и Данбара Макса. Это продолжение знаменитой серии игр Baldur’s Gate, посвящённое, помимо прочего, безбашенному следопыту Минску и его ручному боевому хомяку Бу. Действие происходит через много лет после финала игр, в городе Врата Балдура, где посреди рынка стоит статуя знаменитого следопыта. А может, и не статуя…
В русское издание войдёт вся мини-серия из пяти выпусков. С разрешения издательства мы публикуем начало комикса.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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